Luli Salazar le respondió Rocío Marengo por las fotos "porno" en el chat de Showtmatch: "Algunos botonearon"

Los participantes del programa argentino de televisión "La Academia de ShowMatch" tienen un grupo de WhatsApp, en el que Luciana "Luli" Salazar y Lourdes Sánchez envían constantemente "fotos porno", había dicho días atrás Rocío Marengo. "Yo pedí que no sea tan hot, porque es muy fuerte, hay imágenes muy fuertes. Mandan fotos hot, porno", contó.

En un reportaje con Teleshow, Luciana habló del contenido que manda en el chat grupal que comparte con sus compañeros de La Academia: “No, todos nos copamos, lo que pasa que tal vez Lourdes y yo somos las más activas mandando stickers. Lo que pasa que Ro todavía en el mundo WhatsApp está redescubriendo, es bastante conservadora. De hecho no tenía tanto stickers, ella guarda todo lo que mandamos. Todos los participantes los guardan”.

Luego, la participante señaló que con Lourdes suelen postear mensajes graciosos “para darle un poquito de pimienta” al grupo de WhatsApp. Respecto a posibles peleas y roces entre sus compañeros, Salazar señaló: “No me gusta delatar porque yo digo que lo que pasa en el chat queda en el chat. Pero algunos botonearon... No sabemos si hay peleas entre participantes, no sabemos si es un chiste, si lo creen. A veces preguntamos: ‘chicos, digan si es verdad o no’, porque algunos se lo creen las peleas que pasan, pero es todo en chiste”.