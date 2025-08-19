Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Dejó atrás la derrota ante Banfield

Domínguez, en modo copero: "Estos partidos nos motivan, nos llenan y hay que salir a ganar"

Domínguez, en modo copero: "Estos partidos nos motivan, nos llenan y hay que salir a ganar"
19 de Agosto de 2025 | 12:25

En la previa de un cruce decisivo por Copa Libertadores, Eduardo Domínguez habló este mediodía en conferencia de prensa desde City Bell. Con la mirada puesta en el partido de este miércoles ante Cerro Porteño en UNO, el entrenador de Estudiantes dejó en claro la mentalidad con la que afrontará su equipo el compromiso continental. Pese al traspié contra Banfield, puso el foco en el encuentro de vuelta por el principal certamen continental.

“Más allá de los nombres, trataremos de hacer nuestro juego y hacernos fuertes con nuestra gente”, remarcó el DT, que insistió en la importancia de la identidad futbolística pincha, potenciando el respaldo de la hinchada al ser local.

Consciente de lo que significa disputar un mano a mano de Libertadores, Domínguez fue directo: “Hay que hacer las cosas que sabemos hacer y salir a ganar el partido, esto es Copa Libertadores. Hay que tener iniciativa”.

Consultado sobre su estado de ánimo, el entrenador afirmó que atraviesa el desafío con calma y entusiasmo: “Estoy con tranquilidad, pensando desde principio de pretemporada. Nos motivan estos partidos, nos llenan”.

Por último y en referencia a la situación de Alexis Manyoma ya que dejó el club en este mercado, Domínguez evitó profundizar en especulaciones: “Después de lo que pase en Copa hablaremos largo y tendido por la posibilidad de mercado. Hoy estamos focalizados en pasar”.

