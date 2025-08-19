Confesiones de Julio Velasco: cómo le gustaría morir, su ídolo Pincha y cómo debe ser un buen DT

Julio Velasco abrió su corazón, días atrás, en una charla íntima con La Gazzetta dello Sport, desde el Centro Pavesi de Milán, el punto del vóley italiano. Lejos de centrarse en estrategias o estadísticas, el legendario entrenador habla desde la pasión: su amor por Estudiantes y se confiesa un enamorado de la vida entre dos patrias, Argentina e Italia.

Entre anécdotas emotivas -como su pena al tener que dejar de bailar tango o sus encuentros recreativos con Pioli en los partidos informales-, Velasco reveló sus pensamientos sobre la muerte, una temática íntima y honesta: no la teme, aunque aseguró que “morir le hace dar vueltas” el estómago; prefiere un final súbito, tras un logro significativo, “con adrenalina”.

Hoy vive en el campo, alejado de Bolonia y con objetivos mundiales aunque también olímpicos.

Entrevista en La Gazzetta

Hace años dijiste: «He tenido mucha suerte en la vida». Y, sin embargo, si recordamos las dos derrotas de la selección masculina contra Países Bajos en los Juegos Olímpicos, en el 92 por un punto en cuartos de final y en el 96 por dos en la final...

Tener suerte no siempre significa ganar unos Juegos Olímpicos. Si sabes mirar a tu alrededor, primero piensas en tu salud. Y lo digo a pesar de haber vivido muchas muertes. En cuanto a mi carrera, sin embargo, pienso sobre todo en el Mundial de Argentina del 82, cuando era segundo entrenador de la selección nacional de mi país, pero en realidad era el entrenador en el gimnasio, y sorprendentemente quedamos terceros después de haber quedado 22.º cuatro años antes. Ese resultado me permitió venir a Italia inmediatamente después. Y luego, cuando me llamaron de Panini Modena... Nunca habría llamado con mi currículum. Entonces es cierto, no niego que también supe aprovechar esa oportunidad. Para demostrar tu talento, a menudo necesitas la oportunidad.

¿El voleibol siempre ha sido parte de tu vida?

Siempre ha sido una pasión muy fuerte, y la he cultivado desde niño con gran dedicación. Solo tuve una época en la que desapareció, durante tres años, durante la universidad. Mi mente estaba en otras cosas: mis estudios de filosofía y mi participación política en el movimiento estudiantil... Luego volví a jugar. La política te absorbe por completo, te agota; la necesitaba. Y soy aficionado al fútbol. Si hubiera sido por mí, habría jugado de 10 en Estudiantes de La Plata. Mi ídolo era Juan Ramón Verón, el padre de Juan Sebastián. Ganamos la Libertadores tres veces y la Copa Intercontinental del 68, venciendo al Manchester United.

¿Cómo debe ser un buen entrenador?

Primero, tiene que haber jugado. No importa a qué nivel, la especificidad es crucial. Pero luego tiene que sacar el jugador que lleva dentro. Entrenador y jugador son dos cosas completamente diferentes. Un jugador, sobre todo uno muy fuerte, usa un sistema muy distinto al de un entrenador. ¿Qué es más fácil? No hay cosas fáciles ni difíciles. Lo que es fácil para mí es difícil para otro, y viceversa.

Naciste en una familia multiétnica: padre peruano y madre mitad española y mitad italiana. Aprendiste desde pequeño a ser ciudadano del mundo.

Sí, pero Argentina es un poco así. Un país de emigrantes e inmigrantes. Una identidad que no es una identidad. La característica cultural de Argentina, por ejemplo, es que no tiene una característica claramente definida. En fin, sí, me gusta mucho este crisol de culturas. Creo que el intercambio cultural, y no solo racial, es productivo. La historia de la humanidad también lo demuestra.

¿Es más difícil entrenar a mujeres o a hombres?

Las mujeres facilitan mucho las cosas. Son muy disciplinadas, centradas y obedientes. Los hombres se distraen con más facilidad. Es más complicado para un hombre entrenar mujeres precisamente por ser hombre. Y aporta su experiencia al banquillo: como chico, como jugador, como persona. Las mujeres funcionan de forma muy diferente a nosotros, en muchos sentidos. Así que tenemos que hablar un idioma diferente. No podemos usar la frase "Cualquier domingo" con ellas. Así que se vuelve más difícil. ¿Qué le daría a un jugador? Los hombres dudan menos, se juzgan menos. Las mujeres, en cambio, son las primeras en juzgarse. ¿Qué le daría a una jugadora? Tenacidad, la capacidad de mantener la concentración, de no rendirse nunca, incluso cuando están cansadas. A menudo les digo a mis jugadores: ¿saben cuál es su enemigo? La duda. No se puede jugar con la duda; hay que decidir en centésimas de segundo y hacerlo.

¿Ser seleccionador de Argentina era tu sueño?

Bueno, sí. Me lo pasé genial y habría seguido más allá de esos cuatro años si mi hija no hubiera tenido problemas de salud, que afortunadamente ya se han solucionado.

Tras el oro en París, podría haberse retirado. Había ganado la final...

Para ser sincero, nunca tuve muchas dudas. Solo pensaba en el futuro, en los planes de la Federación. Pero mi preocupación era —o mejor dicho, es— no retirarme. ¿Qué haría alguien como yo, acostumbrado a trabajar mucho, todo el día? Claro, quiero tener mi tiempo libre, pero no puedo quedarme sentado sin hacer nada. ¿Dónde me veo después de Los Ángeles? No sé, no me importaría trabajar un poco en Argentina y un poco en Italia. O volver a ser director técnico de una selección juvenil. Pero una cosa es segura: quiero trabajar hasta el final de mis días. ¿Alguien me ve al frente del CONI? Pero ni siquiera sabría qué hacer, en serio.

¿Aún tienes un sueño?

"Mi verdadero sueño es que las personas que quiero estén bien, especialmente mis cuatro nietos, que son muy pequeños y tienen toda la vida por delante".

¿Tienes miedo a la muerte?

No. Morir me da rabia, claro. Pero soy fatalista; tarde o temprano se muere. Y no me da miedo. Pero no querría morir después de una larga enfermedad. Bueno, si pudiera elegir, me gustaría que me llevara un infarto después de haber logrado algo importante, con la adrenalina a tope.

¿Quién es o quién fue la persona más importante en tu vida?

Los compañeros que he tenido a mi lado a lo largo de los años. Pero sobre todo, mi madre. Quien también fue como un padre para mí. Vivió una vida muy dura, solo por nosotros, sus hermanos. Era maestra, no tenía vida propia.

¿Sufrió mucho por perder a su padre cuando tenía sólo seis años?

No, quizá porque era joven y solo me di cuenta hasta cierto punto. Y, además, no temerle a la adversidad, sino afrontarla, siempre ha sido una característica mía. Pero me doy cuenta de que esa pérdida me marcó. Mi hermano mayor, que era un año mayor que yo, y yo queríamos madurar rápido. Y, de hecho, ambos tuvimos una vida adulta desde pequeños.

Si naufragaras en una isla desierta, ¿a quién querrías encontrar en lugar de Wilson, el balón de Tom Hanks?

"La mujer que amo."

¿El voleibol te obligó a hacer algún sacrificio que te resultó difícil de aceptar?

Lamento haber dejado de bailar tango hace unos veinte años. Gracias al tango, entre otras cosas, conocí a mi segunda esposa, Roberta. Sí, me gustaría empezar de nuevo. Nunca es tarde. En cuanto al trabajo, sin embargo, es una pena haber perdido la continuidad de ciertas relaciones. Pero no he perdido el placer de ir a Argentina cada año a ver a viejos amigos.