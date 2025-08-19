Coletazo de la tormenta en La Plata: operativo y tensión por un ombú a punto de caer encima de una casa



Vecinos de Arturo Seguí, en La Plata, vivieron momentos de gran tensión este martes debido al riesgo de caída de un enorme ombú en la calle 412 entre 145 y 146. A causa de las intensas lluvias, el árbol se inclinó peligrosamente, quedando sostenido apenas por los cables de luz y teléfono.

El ombú, de gran porte, generó un enorme susto entre los residentes de la zona. Inmediatamente, se comunicaron con la Municipalidad, Edelap y los Bomberos Voluntarios de esa localidad de zona norte para solicitar ayuda.

Las autoridades y los equipos de emergencia respondieron con rapidez, desplegando un vallado preventivo en el lugar para garantizar la seguridad de los transeúntes.

Mientras tanto, se evaluaron distintas estrategias para retirar el árbol de manera segura y sin causar más daños.

Afortunadamente, el incidente no dejó heridos, aunque sí puso en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante fenómenos climáticos.

La situación se mantuvo en vilo hasta que llegó personal especializado de distintas áreas, devolviendo la tranquilidad a los vecinos afectados.