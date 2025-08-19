El estremecedor relato de un ex empleado del laboratorio: "Era como fabricar fentanilo en una carnicería"
El estremecedor relato de un ex empleado del laboratorio: "Era como fabricar fentanilo en una carnicería"
El nuevo mapa político: quiénes son los diputados que buscan la reelección y cuántos tienen un lugar asegurado
Causa de los cuadernos: una pericia de Gendarmería confirmó la autenticidad de los escritos
La Plata en guardia por la ciclogénesis: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio
Domínguez, en modo copero: "Estos partidos nos motivan, nos llenan y hay que salir a ganar"
Sorpresivo robo en 9 y 49: entraron como si nada y se llevaron el televisor de un departamento
VIDEO. Gimena Accardi rompió el silencio y confesó su infidelidad a Nico Vázquez: "Me mandé una cagada"
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones
De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha
Confesiones de Julio Velasco: cómo le gustaría morir, su ídolo Pincha y cómo debe ser un buen DT
Coletazo de la tormenta en La Plata: operativo y tensión por un ombú a punto de caer encima de una casa
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones
¡A no colgarse! Se termina la inscripción al programa de ingreso a la UNLP para mayores de 25 años sin secundario
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
Podio para remeros de Regatas La Plata en los Panamericanos Junior Asunción 2025
La ausencia de la China Suárez en la primera temporada de "En el Barro": motivos y detalles
Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla, pero aún no tiene fecha
Pamela David admitió el error y se disculpó con Karina Milei por la fake news del reloj
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio
¿Busca trabajo? La publicación de Vidal que sorprendió a todos
Plazos fijos, cuánto hay que depositar para ganar $1.000.000 en 30 días: las tasas, banco por banco
Cuenta DNI activó un descuento en dos supermercados de La Plata este martes 19 de agosto
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Vecinos de Arturo Seguí, en La Plata, vivieron momentos de gran tensión este martes debido al riesgo de caída de un enorme ombú en la calle 412 entre 145 y 146. A causa de las intensas lluvias, el árbol se inclinó peligrosamente, quedando sostenido apenas por los cables de luz y teléfono.
El ombú, de gran porte, generó un enorme susto entre los residentes de la zona. Inmediatamente, se comunicaron con la Municipalidad, Edelap y los Bomberos Voluntarios de esa localidad de zona norte para solicitar ayuda.
Las autoridades y los equipos de emergencia respondieron con rapidez, desplegando un vallado preventivo en el lugar para garantizar la seguridad de los transeúntes.
Mientras tanto, se evaluaron distintas estrategias para retirar el árbol de manera segura y sin causar más daños.
Afortunadamente, el incidente no dejó heridos, aunque sí puso en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante fenómenos climáticos.
La situación se mantuvo en vilo hasta que llegó personal especializado de distintas áreas, devolviendo la tranquilidad a los vecinos afectados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí