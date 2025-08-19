Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA

Policiales

El estremecedor relato de un ex empleado del laboratorio: "Era como fabricar fentanilo en una carnicería"

El estremecedor relato de un ex empleado del laboratorio: "Era como fabricar fentanilo en una carnicería"
19 de Agosto de 2025 | 11:27

Escuchar esta nota

“Era como fabricar fentanilo en una carnicería”, así describió un extrabajador de Laboratorios Ramallo el caos y la negligencia que reinaban en la planta donde se elaboraron los lotes contaminados de fentanilo que ya han causado cerca de 100 muertes. El hombre, que trabajó durante cinco años en el lugar, reveló en una entrevista televisiva que la empresa operaba sin controles, seguridad ni ética, con la única meta de “hacer más plata a cualquier costo”.

El extrabajador, que cobraba 450 mil pesos por mes, afirmó que no tenía conocimientos en química, pero igual fue asignado a tareas de alto riesgo como operador de una caldera, una máquina que “si explotaba, nos moríamos todos”. Además, denunció que las condiciones laborales eran deplorables: la maquinaria sin habilitación, la falta de refrigeración en la planta obligaba a los empleados a trabajar en ropa interior y la ausencia de controles de calidad era total.

Según su relato al canal TN, se producían “lotes gemelos”, uno original y otro "trucho", que se vendían sin ningún tipo de registro o trazabilidad. En los sueros, dijo, era común encontrar partículas de vidrio, plástico y óxido.

El extrabajador también afirmó que nunca vio inspectores de la ANMAT, y que una gerente de calidad firmaba los papeles como si todo estuviera en orden, a pesar de que la realidad era un "desastre total". Ahora, tras la clausura de la planta, los 300 empleados que quedaron en la calle descubrieron que la empresa nunca les hizo los aportes correspondientes. “Pagaban un sueldo y encima los viáticos los teníamos que poner nosotros. Era todo trucho. Siento que fue casi como una esclavitud”, lamentó.

Con un dejo de impotencia, cerró su testimonio: “Te duele saber que cualquier paciente se está muriendo por algo que se fabricó ahí adentro. Esto va a seguir matando gente y los responsables siguen libres. No quiero cobrar nada, solo quiero que paguen por lo que hicieron”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Plata en guardia por la ciclogénesis: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

El artista platense que brilla en Europa

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

La Plata en guardia por la ciclogénesis: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

El artista platense que brilla en Europa

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

VIDEO. “Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha
Últimas noticias de Policiales

Sorpresivo robo en 9 y 49: entraron como si nada y se llevaron el televisor de un departamento

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia

Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones
Deportes
Podio para remeros de Regatas La Plata en los Panamericanos Junior Asunción 2025
De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha
Briasco, por lesión, está más afuera que adentro
Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño
Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha
Espectáculos
VIDEO. Gimena Accardi rompió el silencio y confesó su infidelidad a Nico Vázquez: "Me mandé una cagada"
La ausencia de la China Suárez en la primera temporada de "En el Barro": motivos y detalles
La relación entre una estrella del fútbol europeo y una famosa cantante: las señales que descubrieron el noviazgo
Nuevo round: Valeria Aquino y Barby Silenzi, peleadas por la presencia en el cumpleaños de su hija Alma
Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez: las razones de la estrecha relación 
La Ciudad
La Plata en guardia por la ciclogénesis: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio
¡A no colgarse! Se termina la inscripción al programa de ingreso a la UNLP para mayores de 25 años sin secundario
Cuenta DNI activó un descuento en dos supermercados de La Plata este martes 19 de agosto
Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
Información General
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio
Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones
EN VIVO, el mapa de la ciclogénesis en el AMBA: a qué hora lloverá más fuerte y cuándo llegarán las ráfagas de 74 km/h
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla