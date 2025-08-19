El estremecedor relato de un ex empleado del laboratorio: "Era como fabricar fentanilo en una carnicería"
Señales para un sólo camino. El tatuaje que Jadon Sancho se hizo en los últimos días no solo revela una preferencia estética, sino que confirma de manera tácita su vínculo sentimental con la rapera Saweetie.
El futbolista inglés, apartado del Manchester United, fue fotografiado en California junto a la artista estadounidense, mientras se grababa en el cuello, detrás de la oreja izquierda, el nombre Qiava, que forma parte de la identidad de la compositora. La prueba marcó la relación.
vale destacar que, el británico se encuentra en la antesala de una salida definitiva del Teatro de los Sueños y su destino podría estar en Roma, dado que la entidad de la capital italiana busca concretar un préstamo con opción de compra antes del cierre del mercado de pases. Sin embargo, el club inglés solo contempla una venta permanente para el extremo de 25 años, quien ha quedado fuera de los planes de Ruben Amorim.
Así, el contexto personal de Sancho ha alimentado la atención mediática.
En mayo, el jugador fue visto celebrando la victoria del Chelsea en la final de la Conference League, junto a Trevoh Chalobah. Fue entonces, cuando los fanáticos más atentos identificaron en la pantalla de su celular una imagen de Saweetie, cuyo nombre real es Diamonté Quiava Valentin Harper.
Por último, este detalle, sumado al tatuaje y a un abrazo público entre ambos en Stamford Bridge a principios de la temporada, ha intensificado las especulaciones sobre su relación.
