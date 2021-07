La reacción de Horacio Cabak tras la filtración de su audio contra Jujuy Jiménez: "Están siendo cómplices de un delito..."

Horacio Cabak volvió a estar en medio de un escándalo esta semana luego de que se filtrara un audio privado suyo en donde se refiere a Sofía "Jujuy" Jiménez como "zorrita". Este viernes, decidió hacer referencia al mismo a través de su cuenta de Twitter.

El conductor, en las últimas horas, decidió replicar tres veces (le dio retuit, compartió al captura de pantalla del mismo y le dio RT a este último) el siguiente mensaje del usuario @estoyfumado: "Llamativo que todos los que difunden audios privados en los medios, no hayan reparado que están siendo cómplices de un delito.Después se quejan cuando difunden sus videos privados".

Minutos más tarde compartió otro mensaje del mismo usuario, en donde se ve una captura de pantalla con el siguiente título: "'Es bastante zorrita' Cinthia Fernández apuntó contra Laura Novoa". La imagen estuvo acompañado por los siguientes hashtags: #DobleVara, #AhPeroCabak y #AlbertoGatero.

Vale recordar que el audio de Cabak se filtró el pasado miércoles: el mismo se lo envió a alguien por WhatsApp cuando trabajaba con Jujuy Jiménez en el programa "Informados de Todo" por América TV.

Hoy me confrontó al aire. En un momento del móvil hice gestos como de que corten, porque estaban hablando todos al mismo tiempo. Entonces, ella me mira, le hago el gesto de ‘frená y escuchá', y ella me dice ‘somos todos equipo, tenemos que hablar’", comentó Cabak, en tono de burla, y luego añadió"¿What de fuck? (¿Qué carajo?)".

Segundos más tarde, de manera despectiva, expresó que "son muchas actitudes que está haciendo. Zorrita". En ese sentido, se explaya un poco más sobre Jiménez en relación al programa televisivo:

“Pisar, meterse en el medio de una nota, preguntar pelotudeces. ¿Cómo le vas a preguntar a la mina de la vacuna si están vacunando a la población de riesgo? ¿No leés un diario? ¿No se te cae un diario en la cabeza cuando estás mirando Instagram?", cerró.