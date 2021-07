Funcionario de Kicillof comparó a la oposición con el “nazismo”

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, comparó a un sector de la oposición con el nazismo al decir que impulsa “el odio al país”. Las fuertes declaraciones generaron el repudio de distintos dirigentes de Juntos por el Cambio quienes no sólo reclamaron que el funcionario pida disculpas sino que además le lanzaron fuertes críticas.

“Hay una parte de la oposición política que ni siquiera está empujando una cuestión de odio entre los argentinos, sino que me parece que dio un salto que ni siquiera el fascismo, el nazismo o alguna autocracia europea se animó a hacerlo, que es odiar al país”, afirmó Bianco.

En declaraciones a la prensa, el funcionario provincial coincidió con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en cuanto a que la oposición pretende “instalar eso que decía Santiago que es un país que no tiene ningún tipo de oportunidad para nadie”. Y continuó: “Es falso. Cuando uno mira nuestro país en perspectiva me animo a decir que es el mejor país de América Latina, en el que se vive en mejores condiciones. Aquí tenemos universidad pública de excelencia como no tiene casi ningún otro país de América Latina, un sistema de salud que si bien estuvo golpeado se recuperó y pudo dar una respuesta contundente a la pandemia”.

Tras señalar que por haber trabajado en Cancillería había tenido la oportunidad de viajar, Bianco sostuvo que “hoy Argentina debe estar entre los tres países donde se vive mejor en América Latina”.

La réplica opositora no tardó en llegar. “La pretensión del jefe de Gabinete provincial Carlos Bianco de comparar a la oposición con el nazismo o el fascismo es de una gravedad y de una banalización de la historia pocas veces vista. La matriz autoritaria y hegemónica del oficialismo le hace creer a Bianco que cuestionar, criticar y disentir democráticamente con un gobierno que no resuelve ninguno de los problemas de los bonaerenses es nazismo”, contraatacó el diputado provincial Maximiliano Abad.

PENSAMIENTO UNICO

Y añadió: “El holocausto, la agresividad, los campos se concentración, el pensamiento único, la falta de libertades y el estado autoritario caracterizaron al nazismo. Bianco debería gobernar en lugar de banalizar la actuación de una ideología que causó muerte, dolor y sangre a la humanidad”.

“Si a un adversario político se lo acusa de nazi por diferir sobre los argentinos varados en el exterior, ¿qué otro insulto vendrá después? El nazismo generó un Holocausto. Un funcionario no puede banalizar la mayor tragedia. Carlos Bianco debe disculparse”, sostuvo por su parte el diputado nacional Mario Negri.

Por su parte, la dipuTada provincial de la Coalición Cívica, Maricel Echecoin, sostuvo que “apuestan al odio y la fractura social porque no les queda mucho más que ofrecer. Preocupantes los dichos del Jefe de Gabinete. Ojalá fueran tan ocurrentes con la gestión”.