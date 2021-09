"No sé si mi hijo tiene las dos piernas", el desgarrador relato del abuelo del bebé fallecido en el choque

Mientras se conocieron imágenes de cómo rescataron a los heridos del choque en Ruta 2, a la altura de Chascomús, esta mañana habló el abuelo del bebé de 4 meses que falleció en el siniestro vial. Visiblemente consternado por la noticia, dijo que los efectivos de la policía "me dijeron que están trabajando" para determinar cómo sucedió el accidente.

"Estoy destruido, es lo único que les puedo decir", aseguró el hombre que se identificó como Ricardo. Agregó que "no se sabe qué fue lo que pasó, sólo quiero llegar a ver a mi hijo y me nuera", quienes están internados en el hospital de esa localidad junto al otro hijo de la pareja, de 6 años. "No sé cómo están, sé lo mismo que ustedes", manifestó.

Ricardo aseguró en una rueda de prensa donde estaba presente EL DIA que el matrimonio "se está radicando en Mar del Tuyú", y ese fue el motivo del viaje. "No sé si mi hijo tiene las dos piernas, si está cortado en dos. No se nada. Sólo que siguen en el Hospital de Chascomús", precisó.

LEA TAMBIÉN Un bebé de 4 meses muerto y 5 heridos por múltiple choque en Ruta 2, a la altura de Chascomús

Cabe recordar que se trató de un múltiple choque que ocurrió esta madrugada en el kilómetro 96, donde murió el bebé de 4 meses y además dejó 5 heridos, según confirmó el parte policial y el Jefe de Bomberos de esa localidad. AUBASA informó que debió establecer un corte total de esa Autovía, sentido a CABA, ya que se encontraban trabajando los peritos policiales. Es por ello que se realiza un desvío por contra carril desde el kilómetro 96 al 97.

Tal como informó más temprano este diario, todo sucedió cerca de las 4 de la mañana cuando por causas que se tratan de establecer, tres vehículos colisionaron. Entre ellos un camión que transportaba cerveza y un transporte escolar, que al momento de la colisión no llevaba chicos.

El choque se habría originado en momentos en que el minibus se encontraba en la banquina con las balizas encendidas y fue embestido por el rodado de mayor porte. El fuerte impacto provocó que una camioneta Dodge Journey color gris fuera embestida, donde a bordo se encontraba una familia y fue la que se llevó la peor parte ya que un bebé de 4 meses perdió la vida. En tanto, el conductor del transporte escolar fue derivado a La Plata.

Según pudo saber este diario, hay otros 5 heridos, que debieron ser trasladados al hospital de Chascomús. El conductor del camión se encontraba en estado grave producto de las heridas sufridas y además tuvieron que trabajar durante dos horas para poder rescatarlo de entre los fierros. Más tarde se supo que presenta fractura de miembros inferiores y politraumatismos. Ahora se abrió una causa por "Homicidio culposo y lesiones culposas" e investiga el Dr. Jonatan Robert de la UFI N° 10 de Chascomús.