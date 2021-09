Esta noche llega Paul McCartney a los especiales de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche le toca el turno a Paul McCartney. El ex Beatle será protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como No More Lonely Nights, Live and Let Die, Hope Of Deliverance, Ebony And Ivory, Young Boy, Band On The Run, My Brave Face, Say Say Say, This One, My Love, Pipes of peace y Coming Up, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para esta noche, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de este enorme artista.