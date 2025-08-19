Martes negro para un vecino de La Plata: le rompen la luneta del auto y le roban $15.000.000

Un grupo de delincuentes robó 15 millones de pesos y rompió un auto para cometer el ilícito en La Plata. Hasta el momento no hay detenidos en la causa.

Según se informó, los malvivientes rompieron la luneta de un auto en la localidad de Ringuelet, en la zona de 7 y 519, y se llevaron la millonaria suma de dinero.

Ante esta situación se supo que la víctima había sacado el dinero de la camioneta de su hermano y lo había guardado en el baúl de su vehículo momentos antes del robo.

Además, el dueño del dinero habría confiado en que nadie sabía del movimiento porque lo hizo con "gente de confianza", pero pareciera ser que los delincuentes estaban al tanto del traslado.

Finalmente, la víctima espera que se haya captado el momento exacto del robo para poder llevar a cabo la detención de los culpables.