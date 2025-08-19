Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

El enojo de Aerolíneas Argentinas con el plantel de Peñarol

La empresa subió a redes sociales un video que muestra el comportamiento que tuvieron algunos jugadores en pleno vuelo. "Lamentamos este tipo de actitudes", señalaron

El enojo de Aerolíneas Argentinas con el plantel de Peñarol
19 de Agosto de 2025 | 13:22

Escuchar esta nota

En la antesala del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Peñarol, un episodio extradeportivo encendió la polémica: Aerolíneas Argentinas cuestionó públicamente la conducta de la delegación uruguaya durante el vuelo a Buenos Aires.

La compañía difundió un video (publicado originalmente por la cuenta oficial del “Carbonero”) donde se observa a varios jugadores saltando sobre los asientos y golpeando los respaldos y las ventanillas mientras el avión estaba en vuelo.

En su mensaje en redes, la empresa manifestó su malestar y apuntó a la importancia de la seguridad: “Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte. @OficialCAP”.

Las imágenes rápidamente generaron repercusión a pocas horas del encuentro en Avellaneda, provocando comentarios de hinchas y usuarios. En el video se distingue al capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, trepado sobre un asiento mientras lo sacudía y alentaba a sus compañeros, que cantaban con euforia “la Copa Libertadores es mi obsesión”.

Según se aprecia, una azafata debió intervenir para llamar la atención a los jugadores, aunque las acciones continuaron. La viralización del material reavivó el debate sobre los límites entre la pasión futbolera y el cumplimiento de las normas de seguridad a bordo.

El incidente se suma a un clima ya tenso alrededor de la serie, en la que Peñarol llega con una ventaja global de 1 a 0. Tras los roces ocurridos en Montevideo y las molestias por fuegos artificiales en el hotel donde se concentró el equipo, el episodio en el avión alimentó aún más la previa del duelo que se definirá esta noche en Avellaneda.

