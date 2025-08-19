Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Así será el operativo de seguridad para el choque copero entre Estudiantes y Cerro Porteño en UNO

Aprevide dio a conocer los accesos de los hinchas, las calles cortadas, el operativo de seguridad y más

19 de Agosto de 2025 | 14:00

Aprevide dio a conocer los detalles del operativo de seguridad para el encuentro entre Estudiantes y Cerro Porteño de Paraguay, el cual se disputará mañana a las 19.00 en UNO. El partido, válido por el choque de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, contará con la participación de 465 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, más 230 agentes de seguridad privada, 120 trabajadores de Utedyc, 5 ambulancias, y 31 socorristas en el escenario deportivo.

Se anunció que la apertura de puertas del estadio será a las 16.00 y que habrá presencia de ambas hinchadas. Además APreViDe recomienda "concurrir con tiempo al evento para un ingreso fluido y seguro, con entrada y DNI para los controles en los ingresos. Se efectivizará el ejercicio del derecho de admisión con el uso de los teléfonos inteligentes".

En tanto que el público visitante se ubicará en el codo de 57 y 115. "Se recomienda acceder al estadio desde Autopista La Plata - Buenos Aires, continuar por Camino Rivadavia para tomar Av. 122 hasta Av. 52, seguir por Av. 120 hasta Av. Centenario, luego Av. Iraola hasta C. Cuccolo donde se encuentra el ingreso visitante", indicaron desde el organismo de seguridad.

"APreViDe recuerda al público evitar EXPRESIONES RACISTAS y ACTITUDES DISCRIMINATORIAS durante el encuentro. En el caso de detectar alguna de estas conductas, se identificará a los protagonistas y se aplicará prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos por la Ley 11.929, y lo que determine la justicia por la Ley 23.592 que dispone penas de prisión de un mes a tres años", destacó en un comunicado este martes.

También anunció que se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificadora de otras entidades deportivas, botellas, papeles (de todo tipo), material pirotécnicos, banderas que inciten a la violencia, y el uso de máscaras, caretas ó capuchas. Y advirtió que está prohibido el uso de elementos pirotécnicos, y que en caso de registrar el uso de los mismos en las tribunas, se aplicará la sanción correspondiente.

Por otro lado se informó que habrá puntos de control policial con participación de agentes de tránsito municipal en las zonas aledañas al estadio. Se llevarán a cabo los cortes en las siguientes intersecciones: 1 y 53; 2 y 55; 2 y 56; 2 y 57; 1 y 57, 1 y 59, en la zona del Bosque con controles sobre Av. Iraola, Calleja Prossi, y sobre Cuccolo.

