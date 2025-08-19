La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios

¡9 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
Llegó la tormenta a La Plata y se hizo sentir con fuerza en los barrios de la capital provincial. Con hasta 117 mm acumulados, varios vecinos quedaron aislados.
Los barrios más afectados son Villa Elvira, Los Hornos y City Bell, por mencionar algunos. Desde Berisso llegan reportes que responden a las intensas lluvias.
En Los Hornos, un hogar de ancianos ubicado en 63 entre 153 y 154 se volvió inaccesible y ni siquiera se ve la vereda por el agua acumulada.
En 125 entre 30 y 31 (ex 90 y 91), de Berisso, los vecinos indicaron: “Siempre que llueve pasa lo mismo, es una pileta y no podemos salir de nuestras casas”.
El panorama se repite en 55 y 30, a pocas cuadras del Hospital Italiano.
En Villa Elvira, 116 bis desde 98 a 604, los frentistas aseguraron: “Cada vez sube más el agua y ya nos inundamos”.
En San Carlos, 518 entre 137 y 138, los vecinos deben sortear los pozos y charcos con barro que se forman para poder circular.
Por su parte, en City Bell el panorama es aterrador para los vecinos de 29 y 450 (barrio Santa Teresita): “Es la Venecia de City Bell”.
Abasto: 117
Villa Elvira: 113,3
El Peligro: 104,15
Villa Elisa: 89,77
Plaza Moreno: 89,44
Ángel Etcheverry: 86,6
Arturo Seguí: 84,6
Melchor Romero: 84,55
Parque Alberti: 83,7
San Carlos: 80,15
Tolosa: 69,4
Estación Bosque UNLP: 68,8
City Bell: 68,81
Arana: 63,8
Los Hornos: 62,5
Los Porteños: 61
San Lorenzo: 57,5
Poblet: 53,9
Berisso
San Carlos
San Carlos
