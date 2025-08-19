Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios

La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios
19 de Agosto de 2025 | 18:52

Escuchar esta nota

Llegó la tormenta a La Plata y se hizo sentir con fuerza en los barrios de la capital provincial. Con hasta 117 mm acumulados, varios vecinos quedaron aislados.

Los barrios más afectados son Villa Elvira, Los Hornos y City Bell, por mencionar algunos. Desde Berisso llegan reportes que responden a las intensas lluvias. 

En Los Hornos, un hogar de ancianos ubicado en 63 entre 153 y 154 se volvió inaccesible y ni siquiera se ve la vereda por el agua acumulada.

En 125 entre 30 y 31 (ex 90 y 91), de Berisso, los vecinos indicaron: “Siempre que llueve pasa lo mismo, es una pileta y no podemos salir de nuestras casas”. 

El panorama se repite en 55 y 30, a pocas cuadras del Hospital Italiano. 

En Villa Elvira, 116 bis desde 98 a 604, los frentistas aseguraron: “Cada vez sube más el agua y ya nos inundamos”.

En San Carlos, 518 entre 137 y 138, los vecinos deben sortear los pozos y charcos con barro que se forman para poder circular.

Por su parte, en City Bell el panorama es aterrador para los vecinos de 29 y 450 (barrio Santa Teresita): “Es la Venecia de City Bell”. 

Cuánto llovió, barrio por barrio (en mm)

Abasto: 117

Villa Elvira: 113,3

El Peligro: 104,15

Villa Elisa: 89,77

Plaza Moreno: 89,44

Ángel Etcheverry: 86,6

Arturo Seguí: 84,6

Melchor Romero: 84,55

Parque Alberti: 83,7

San Carlos: 80,15

Tolosa: 69,4

Estación Bosque UNLP: 68,8

City Bell: 68,81

Arana: 63,8

Los Hornos: 62,5

Los Porteños: 61

San Lorenzo: 57,5

Poblet: 53,9

