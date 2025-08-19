Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Caravana solidaria nocturna en La Plata para personas en situación de calle

19 de Agosto de 2025 | 20:44

Organizaciones sociales encabezarán la 7ª caravana solidaria nocturna en La Plata para asistir a personas en situación de calle. Será este viernes a las 21 hs y se abrió la convocatoria para quienes quieran sumar su apoyo. 

La acción solidaria será llevada a cabo por las agrupaciones Asociación Mutual Deportes de Contacto, Artes Marciales y Afines de la R.A. – Mutual DECAM; FULAC; DOC La Plata; Rescatistas Urbanos La Plata; y Agrupación Justicia y Trabajo.

Para sumarse o colaborar, pueden comunicarse con cualquiera de las participantes. “Solo importa el deseo de compartir un poco de corazón con quienes más lo necesitan”, aseguraron los organizadores.

Partirá desde 42 entre 2 y 3 a las 21 hs. Llevarán viandas de comida caliente; sándwiches y facturas; té, mate cocido, café y leche; ropa de abrigo y calzado en buen estado.

Así será el recorrido

* 42 e/2 y 3 

* Terminal de Micros 

* Estación de Trenes

* Calle 5 hasta 55 

* 55 hasta 7 

* Calle 7 hasta 54 entre 6 y 7 

* Calle 6 hasta 46 

* 46 hasta 16 

* 16 hasta 47 

* Calle 47 hasta 14

* 48 hasta 19

* Plaza Malvinas (19 e/51 y 53)

* Calle 19 hasta 71 

* 71 e/17 y 18

