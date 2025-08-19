VIDEO. Franco Mastantuono debutó en la victoria 1 a 0 del Real Madrid ante Osasuna

La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios
Kylian Mbappé fue protagonista este martes con el Real Madrid al provocar y convertir un penal para dar el primer triunfo por 1-0 a Xabi Alonso en su debut como técnico en LaLiga ante Osasuna en el Bernabéu.
El astro francés cayó al suelo dentro del área tras ser barrido con la pierna derecha del defensa Juan Cruz, después de que el nuevo número 10 de la Casa Blanca hubiera recortado al jugador.
Mbappé, que será el encargado de lanzar desde los once metros según reveló Alonso, engañó por completo al cancerbero Sergio Herrera al enviar raso por el lado contrario el balón en el minuto seis del complemento.
De esta manera, la escuadra madridista logró adelantarse en un partido en el que los blancos dominaron la posesión de forma clara en la primera mitad, mientras que los navarros, muy bien plantados en la zaga, impedían que generaran peligro. Tras el gol de Mbappé, el conjunto merengue se echó hacia delante, pero sin fortuna de cara a la portería.
Alonso hizo en el minuto 23 el primer cambio dando entrada a Franco Mastantuono por Brahim Díaz. Al filo del término del choque, el argentino estrelló un zurdazo que fue frenado por el cuerpo de Herrera.
El ex jugador del River Plate, que había escuchado instantes antes cómo la grada cantaba su nombre, es el tercer jugador extranjero más joven en debutar con la elástica madridista, con 18 años y 5 días, por detrás del noruego Martin Odegaard en 2015 (16 años y 157 días) y el camerunés Samuel Eto'o en 1998 (17 años y 270 días), según la empresa de estadística OPTA.
