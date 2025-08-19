Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

VIDEO. Franco Mastantuono debutó en la victoria 1 a 0 del Real Madrid ante Osasuna

19 de Agosto de 2025 | 18:38

Escuchar esta nota

Kylian Mbappé fue protagonista este martes con el Real Madrid al provocar y convertir un penal para dar el primer triunfo por 1-0 a Xabi Alonso en su debut como técnico en LaLiga ante Osasuna en el Bernabéu.

El astro francés cayó al suelo dentro del área tras ser barrido con la pierna derecha del defensa Juan Cruz, después de que el nuevo número 10 de la Casa Blanca hubiera recortado al jugador.

Mbappé, que será el encargado de lanzar desde los once metros según reveló Alonso, engañó por completo al cancerbero Sergio Herrera al enviar raso por el lado contrario el balón en el minuto seis del complemento.

De esta manera, la escuadra madridista logró adelantarse en un partido en el que los blancos dominaron la posesión de forma clara en la primera mitad, mientras que los navarros, muy bien plantados en la zaga, impedían que generaran peligro. Tras el gol de Mbappé, el conjunto merengue se echó hacia delante, pero sin fortuna de cara a la portería.

Alonso hizo en el minuto 23 el primer cambio dando entrada a Franco Mastantuono por Brahim Díaz. Al filo del término del choque, el argentino estrelló un zurdazo que fue frenado por el cuerpo de Herrera.

El ex jugador del River Plate, que había escuchado instantes antes cómo la grada cantaba su nombre, es el tercer jugador extranjero más joven en debutar con la elástica madridista, con 18 años y 5 días, por detrás del noruego Martin Odegaard en 2015 (16 años y 157 días) y el camerunés Samuel Eto'o en 1998 (17 años y 270 días), según la empresa de estadística OPTA.

LE PUEDE INTERESAR

Messi se perdió el último entrenamiento y prendió las alarmas antes de un partido clave: qué dijo Mascherano

LE PUEDE INTERESAR

Garnacho, colgado en Manchester United, se quedó afuera de la Selección y espera un llamado de Chelsea
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En La Plata ya cayeron más de cien milímetros: cómo sigue y cuánto llovió, barrio por barrio

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

El artista platense que brilla en Europa

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

En La Plata ya cayeron más de cien milímetros: cómo sigue y cuánto llovió, barrio por barrio

Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones

Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

El artista platense que brilla en Europa

Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana
Últimas noticias de Deportes

Messi se perdió el último entrenamiento y prendió las alarmas antes de un partido clave: qué dijo Mascherano

Garnacho, colgado en Manchester United, se quedó afuera de la Selección y espera un llamado de Chelsea

Agostina Hein se consagró campeona mundial de natación y rompió un récord tras 21 años

Guardia alta: Estudiantes y Gimnasia tienen día y hora confirmada para la fecha 7
Espectáculos
La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos
Nico Vázquez rompió el silencio sobre la infidelidad de Gime Accardi: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"
“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones
El descargo de Andrés Gil tras ser señalado como el supuesto amante de Gime Accardi
Mauro Icardi declarado deudor de alimentos: la casa de los sueños embargada y la decisión de la Justicia que perjudica a la China Suárez
Policiales
Insólito: robaba una garrafa en La Plata, fue sorprendido por un patrullero y huyó como si nada
Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida
Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste
Un menor cayó tras perpetrar un robo en un local de motos en Gonnet
Casi 100 muertes por fentanilo: qué dicen los primeros peritajes del Cuerpo Médico Forense
La Ciudad
En La Plata ya cayeron más de cien milímetros: cómo sigue y cuánto llovió, barrio por barrio
La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios
UN DIA MAS, el nuevo programa de streaming de EL DIA
Docentes universitarios profundizan la protesta con nuevos paros y movilizaciones
Pasame la ubi, el nuevo programa de streaming de EL DIA
Política y Economía
Intendentes peronistas, relegados en la lista nacional: crece el malestar en el conurbano
Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"
Kicillof entregará 52 nuevas viviendas en Tandil este miércoles
Transportistas reclaman la reanudación de obras viales en Cañuelas
Causa Vialidad: al final, Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones por la demanda civil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla