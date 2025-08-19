Docentes universitarios profundizan la protesta con nuevos paros y movilizaciones

¡9 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
En las últimas horas, se conoció que los docentes universitarios de La Plata nucleados en el gremio ADULP continuarán las próximas semanas con el plan de lucha por mejores condiciones salariales y reforzar la convocatoria para la Tercera Marcha Federal Universitaria. Las fechas de las próximas medidas ya quedaron fijadas: 21, 22, 26 y 27 de agosto, además del 1 y 2 de septiembre.
La Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU) resolvió este martes intensificar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto universitario. La decisión, tomada por unanimidad, establece la continuidad de las medidas de fuerza con jornadas de protesta que se extenderán por 48 horas, con paros, movilizaciones y asambleas.
Según informaron desde la conducción, entre los objetivos, destacaron mantener la visibilización del conflicto y reforzar la convocatoria a una Tercera Marcha Federal Universitaria, que se realizará en la tercera semana de septiembre. Esa movilización nacional tendrá como eje el respaldo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al veto que, según anticipó la federación, ya fue anunciado por el Poder Ejecutivo.
En paralelo, CONADU impulsará en el Frente Sindical Universitario la propuesta de organizar un acto frente al Congreso el mismo día en que el Senado trate la iniciativa, previsto para el próximo 28 de agosto. La idea es acompañar con una presencia masiva el debate parlamentario y marcar la presión social sobre los legisladores.
