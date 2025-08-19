Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

En el Senado, la oposición dictaminó la declaración de la emergencia pediátrica y busca ir al recinto

En el Senado, la oposición dictaminó la declaración de la emergencia pediátrica y busca ir al recinto
19 de Agosto de 2025 | 20:48

Escuchar esta nota

El plenario de comisiones de Salud, de Población y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó hoy de manera favorable el proyecto que declara a la emergencia en el área de pediatría y que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados.

De esta manera, la iniciativa -que actualizará los salarios de los profesionales médicos y auxiliares del Hospital Garrahan- quedó habilitada para ser discutida en el recinto de la Cámara alta y todo indica que sería la próxima semana.

Luego el Senado se abocó al tratamiento del proyecto de financiamiento universitario, que ya tuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

El cabo del debate, la iniciativa recibió luz verde para tratarse en el recinto, tras un intenso debate en el plenario de comisiones de Educación y Presupuesto de la Cámara alta.

La emergencia en pediatría

El dictamen, que recibió el apoyo del kirchnerismo, la UCR y otros partidos provinciales, establece que las autoridades deberán garantizar el “acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

LE PUEDE INTERESAR

Intendentes peronistas, relegados en la lista nacional: crece el malestar en el conurbano

LE PUEDE INTERESAR

Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"

“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, consignó el despacho de mayoría.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que “equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones. Actualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones.

Señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios

En La Plata ya cayeron más de cien milímetros: cómo sigue y cuánto llovió, barrio por barrio

Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

En La Plata ya cayeron más de cien milímetros: cómo sigue y cuánto llovió, barrio por barrio

Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones

Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará

El artista platense que brilla en Europa

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana
Últimas noticias de Política y Economía

Intendentes peronistas, relegados en la lista nacional: crece el malestar en el conurbano

Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"

Kicillof entregará 52 nuevas viviendas en Tandil este miércoles

Transportistas reclaman la reanudación de obras viales en Cañuelas
Deportes
Con Rojo de titular, Racing quiere revertir la serie ante Peñarol por la Libertadores: hora, formaciones y tv
VIDEO. Franco Mastantuono debutó en la victoria 1 a 0 del Real Madrid ante Osasuna
Messi se perdió el último entrenamiento y prendió las alarmas antes de un partido clave: qué dijo Mascherano
Garnacho, colgado en Manchester United, se quedó afuera de la Selección y espera un llamado de Chelsea
Agostina Hein se consagró campeona mundial de natación y rompió un récord tras 21 años
Espectáculos
La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos
Nico Vázquez rompió el silencio: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"
“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones
Se hizo cargo: qué dijo el supuesto amante de Gime Accardi
Mauro Icardi declarado deudor de alimentos: la casa de los sueños embargada y la decisión de la Justicia que perjudica a la China Suárez
Policiales
"Nexo concausal”: qué dice el informe pericial de las ampollas de fentanilo y su efecto en las muertes
La Plata: penitenciario y su pareja detenidos por abusar sexualmente de su hija de 6 meses
Caso Mieres: cayó el tercer sospechoso por el crimen del docente de la UNLP
VIDEO. Insólito: robaba una garrafa en La Plata, fue sorprendido por un patrullero y huyó como si nada
Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida
Información General
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio
Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones
EN VIVO, el mapa de la ciclogénesis en el AMBA: a qué hora lloverá más fuerte y cuándo llegarán las ráfagas de 74 km/h
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla