En el Senado, la oposición dictaminó la declaración de la emergencia pediátrica y busca ir al recinto

El plenario de comisiones de Salud, de Población y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó hoy de manera favorable el proyecto que declara a la emergencia en el área de pediatría y que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados.

De esta manera, la iniciativa -que actualizará los salarios de los profesionales médicos y auxiliares del Hospital Garrahan- quedó habilitada para ser discutida en el recinto de la Cámara alta y todo indica que sería la próxima semana.

Luego el Senado se abocó al tratamiento del proyecto de financiamiento universitario, que ya tuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

El cabo del debate, la iniciativa recibió luz verde para tratarse en el recinto, tras un intenso debate en el plenario de comisiones de Educación y Presupuesto de la Cámara alta.

La emergencia en pediatría

El dictamen, que recibió el apoyo del kirchnerismo, la UCR y otros partidos provinciales, establece que las autoridades deberán garantizar el “acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los hospitales públicos de atención pediátrica y proteger los derechos a la salud y a la vida de niños, niñas y adolescentes”.

Otro punto clave es que se exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.

“Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos. La recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, consignó el despacho de mayoría.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que “equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica (asistencial y no asistencial) y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $65.573 millones. Actualizada esa erogación alcanzaría 133.433 millones.

Señaló que a junio de 2025 el Sistema Nacional de Residencias Médicas alcanza a 3.176 agentes, de los cuales 1.832 (57,7%) son becarios y 1.344 (42,3%) son residentes.