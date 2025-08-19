¡9 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
¡9 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
El Cartonazo quedó vacante esta semana y, de los ocho millones que se jugaban, pasa a un súper pozo de ¡¡¡NUEVE MILLONES DE PESOS!!!.
A estar atentos, que la próxima tarjeta saldrá este jueves 21 de agosto con la edición impresa de EL DIA.
Jugar y ser parte del concurso que ofrece EL DIA a sus lectores es sencillo: cada cupón contiene una grilla con una combinación de 15 números comprendidos entre el 00 y el 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.
Ahora, la tarjeta se entrega los jueves y de viernes a martes inclusive, el diario publica la serie de números -un total de 50- que componen los resultados semanales.
Quienes participan deben comparar los números que aparecen en su tarjeta con los que se publican en el diario, tanto en la edición impresa como en su sitio web (eldia.com).
Al encontrar coincidencias, deberán tildar los aciertos y si se completa el cartón al día del cierre del juego -el miércoles-, deberán comunicarse con el diario, cuyo número es 412-0101.
Posteriormente, quienes tienen los cartones ganadores deben acercarse hasta la redacción del diario, situada en diagonal 80 N° 815, entre las 11 y las 17, para certificar el cartón ganador.
En caso de haber más de una tarjeta ganadora, el premio se repartirá en partes iguales.
