Fuerte declaración del platense Agustín Creevy: dijo que "hay mucha gente hija de puta" dentro del rugby

El estremecedor relato de un ex empleado del laboratorio: "Era como fabricar fentanilo en una carnicería"
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
El ex capitán de Los Pumas y San Luis habló del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell: "Fue una locura"
El ex jugador de rugby platense, Agustín Creevy, brindó una entrevista en la que cuestionó los valores del rugby. En ese marco, el histórico capitán de Los Pumas y San Luis y aseguró que “hay mucha gente hija de puta” dentro del deporte ovalado.
Este fin de semana, el jugador con más presencias en el Seleccionado Argentino de rugby se retiró de la actividad profesional con la camiseta azulgrana, en La Cumbre, en la derrota marista ante Belgrano por el URBA Top 12. El ex forward se despidió a sus 40 años con 110 partidos oficiales con la camiseta albiceleste.
El platense fue capitán de Los Pumas durante 9 años y anoche cuestionó los discutidos “valores del rugby”: “¿Sabés cuántos clubes pobres hay jugando al rugby y cuánta gente salió de la calle por jugar al rugby? Pasa con todo, no es solamente el rugby. Hay gente hija de puta dentro del rugby como afuera, como en el fútbol, como en cualquier lado”.
“El asesinato de Fernando Báez Sosa fue una locura. Eran tipos que decían jugar al rugby, que se agarraban de los valores, pero el valor del rugby es el mismo que el de todos los deportes. No es que somos unos extraterrestres que estamos en otro lado” agregó.
Además, Creevy criticó la postura de superioridad que se intenta imponer desde dichos valores: “Te hacen parar en una superioridad que no va. Principios también tiene el fútbol, el vóley y vos en tu casa”.
Por último, el exjugador se refirió al polémico homenaje de la Selección argentina al astro futbolístico Diego Armando Maradona el día de su fallecimiento: “No jugué en ese partido, no estaba. Fue evitable, sí. A nivel institución se debería haber hecho algo, a nivel equipo también. Fue un golpe muy grande”.
