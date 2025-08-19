Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA

Deportes

Fuerte declaración del platense Agustín Creevy: dijo que "hay mucha gente hija de puta" dentro del rugby

El ex capitán de Los Pumas y San Luis habló del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell: "Fue una locura"

Fuerte declaración del platense Agustín Creevy: dijo que "hay mucha gente hija de puta" dentro del rugby
19 de Agosto de 2025 | 13:15

Escuchar esta nota

El ex jugador de rugby platense, Agustín Creevy, brindó una entrevista en la que cuestionó los valores del rugby. En ese marco, el histórico capitán de Los Pumas y San Luis y aseguró que “hay mucha gente hija de puta” dentro del deporte ovalado.

Este fin de semana, el jugador con más presencias en el Seleccionado Argentino de rugby se retiró de la actividad profesional con la camiseta azulgrana, en La Cumbre, en la derrota marista ante Belgrano por el URBA Top 12. El ex forward se despidió a sus 40 años con 110 partidos oficiales con la camiseta albiceleste.

El platense fue capitán de Los Pumas durante 9 años y anoche cuestionó los discutidos “valores del rugby”: “¿Sabés cuántos clubes pobres hay jugando al rugby y cuánta gente salió de la calle por jugar al rugby? Pasa con todo, no es solamente el rugby. Hay gente hija de puta dentro del rugby como afuera, como en el fútbol, como en cualquier lado”.

“El asesinato de Fernando Báez Sosa fue una locura. Eran tipos que decían jugar al rugby, que se agarraban de los valores, pero el valor del rugby es el mismo que el de todos los deportes. No es que somos unos extraterrestres que estamos en otro lado” agregó.

Además, Creevy criticó la postura de superioridad que se intenta imponer desde dichos valores: “Te hacen parar en una superioridad que no va. Principios también tiene el fútbol, el vóley y vos en tu casa”.

Por último, el exjugador se refirió al polémico homenaje de la Selección argentina al astro futbolístico Diego Armando Maradona el día de su fallecimiento: “No jugué en ese partido, no estaba. Fue evitable, sí. A nivel institución se debería haber hecho algo, a nivel equipo también. Fue un golpe muy grande”.

LE PUEDE INTERESAR

Domínguez, en modo copero: "Estos partidos nos motivan, nos llenan y hay que salir a ganar"

LE PUEDE INTERESAR

Confesiones de Julio Velasco: cómo le gustaría morir, su ídolo Pincha y cómo debe ser un buen DT
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Videos y fotos | Jornada cargada de emoción en el rugby platense: Agustín Creevy se retiró en San Luis

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Plata en guardia por la ciclogénesis: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

El artista platense que brilla en Europa

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

La Plata en guardia por la ciclogénesis: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio

Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

El artista platense que brilla en Europa

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

VIDEO. “Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

De Dubai al Bosque, el goleador de Gimnasia que crece en cada fecha
Últimas noticias de Deportes

El enojo de Aerolíneas Argentinas con el plantel de Peñarol

Domínguez, en modo copero: "Estos partidos nos motivan, nos llenan y hay que salir a ganar"

Confesiones de Julio Velasco: cómo le gustaría morir, su ídolo Pincha y cómo debe ser un buen DT

Podio para remeros de Regatas La Plata en los Panamericanos Junior Asunción 2025
La Ciudad
Coletazo de la tormenta en La Plata: operativo y tensión por un ombú a punto de caer encima de una casa
La Plata en guardia por la ciclogénesis: lo que viene y cuánto llovió, barrio por barrio
¡A no colgarse! Se termina la inscripción al programa de ingreso a la UNLP para mayores de 25 años sin secundario
Cuenta DNI activó un descuento en dos supermercados de La Plata este martes 19 de agosto
Se define el Súper Cartonazo por $8.000.000: estos son los números que salieron hoy en EL DIA
Policiales
El estremecedor relato de un ex empleado del laboratorio: "Era como fabricar fentanilo en una carnicería"
Sorpresivo robo en 9 y 49: entraron como si nada y se llevaron el televisor de un departamento
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado
Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones
Espectáculos
VIDEO. Gimena Accardi rompió el silencio y confesó su infidelidad a Nico Vázquez: "Me mandé una cagada"
La ausencia de la China Suárez en la primera temporada de "En el Barro": motivos y detalles
La relación entre una estrella del fútbol europeo y una famosa cantante: las señales que descubrieron el noviazgo
Nuevo round: Valeria Aquino y Barby Silenzi, peleadas por la presencia en el cumpleaños de su hija Alma
Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez: las razones de la estrecha relación 
Política y Economía
Argentina lidera el crecimiento mundial de la producción de leche en el primer semestre
Avanzan las obras de repavimentación en Ruta 4 en San Martín para mejorar la circulación
Pergamino restaura el vagón ferroviario de Illia para sumar un nuevo atractivo cultural
Causa de los cuadernos: una pericia de Gendarmería confirmó la autenticidad de los escritos
Pamela David admitió el error y se disculpó con Karina Milei por la fake news del reloj

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla