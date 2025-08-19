Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste

Un trágico accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada del lunes 18 de agosto en el cruce de los Camino General Belgrano y Centenario, frente al Pereyra Iraola (Berazategui), donde un hombre perdió la vida al incrustar su vehículo contra un poste de hierro.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron la presencia de un Chevrolet Celta rojo volcado y, tendido sobre la cinta asfáltica, un hombre sin signos vitales. Una ambulancia del SAME confirmó el deceso en el lugar.

La víctima fue identificada como Maximiliano Gonzalo Ezequiel Aznaran (38), quien se desempeñaba como sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El uniformado, que al momento del hecho se encontraba de civil, había sido recientemente trasladado desde la U.P.P.L. Florencio Varela al Departamento de Homicidios de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras del Centro de Monitoreo, el vehículo perdió el control y terminó impactando de lleno contra un poste metálico, lo que provocó el fatal desenlace.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 3ra de Gutiérrez, junto a la Policía Científica, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFI N.º 7 de Berazategui, que dispuso el traslado del cuerpo a la morgue policial para la correspondiente autopsia.

