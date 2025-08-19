Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará

La Plata tendrá un nuevo acueducto que beneficiará a miles de vecinos de un barrio ya que mejorará el servicio de agua potable. Así lo anunciaron hoy el intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de ABSA, Hugo Obed, al rubricar un acuerdo para la mejora del servicio de agua en Meridiano V, con obras cuya inversión asciende a "$441.734.200 más IVA", según el presupuesto oficial.

El acta compromiso, rubricada este martes en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal, contempla el recambio de cañerías sobre calle 71, en su extensión entre 19 y 25, con 920 metros de nuevas tuberías de 200 milímetros de diámetro y 840 metros de 90 milímetros.

En todos los casos, los conductos serán de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), un material altamente resistente al paso del tiempo, que permitirá mejorar caudales y presiones en la zona específica y alrededores.

“Los vecinos de esta zona tenían poca presión de agua, faltaba potencia, y con esta obra que hoy se anuncia, que iniciará en las próximas semanas, tendrán una buena presión”, sostuvo Alak, acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, y la diputada provincial Lucía Iañez.

Asimismo, Obed señaló: “Acabamos de firmar un convenio para la construcción de un acueducto de 1800 metros para el barrio Meridiano V para poder brindar más presión y más caudal, mejorando la calidad del servicio en este barrio tan importante”.

Cabe destacar que esta nueva obra se suma a las mejoras en producción, transporte y distribución que se ejecutan en Tolosa, Villa Elvira, Los Hornos, Gonnet, City Bell y Villa Elisa.