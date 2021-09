Intendentes y otra re-re: en la búsqueda de una nueva ley

La intención no oficializada de la corporación de intendentes bonaerenses para eludir el límite legal a sus reelecciones, ya adelantada por este diario, tiene un capítulo secreto que se desarrolla en la Legislatura provincial para ser disparado después de la elección de medio término de noviembre.

Un grupo de diputados peronistas no alineados con los caciques del Conurbano, pero que responde a jefes comunales del PJ del interior provincial, está trabajando sobre un proyecto de ley que busca retomar el esquema de reelección indefinida en los distritos, tal como sucedía antes de la aprobación de la norma que limitó a dos períodos de gobierno el papel de los alcaldes.

Se trata de un beneficio al que sólo podrían acceder los intendentes. O, lo que es igual, que la reelección indefinida sería únicamente para los cargos ejecutivos en los municipios. La idea es que para concejales -y legisladores provinciales- siga corriendo la limitación de dos períodos corridos, como estableció la modificación legal votada en 2016 en la Legislatura por iniciativa de Juntos por el Cambio, entonces oficialismo, y el apoyo decisivo de los bloques que respondían a Sergio Massa, que en esa época no formaba parte del kirchnerismo como sucede ahora.

La movida se da en el marco de la avanzada de intendentes peronistas del Conurbano sobre el gabinete de Axel Kicillof, motorizada por Máximo Kirchner, quien se encamina a convertirse en el jefe del PJ bonaerense. A este pelotón se suman los alcaldes que integran el Gobierno nacional. Son, básicamente, referentes de la Primera Sección Electoral (Norte y Oeste del GBA) y de la Tercera (Sur y Oeste del Conurbano).

En fuentes vinculadas a estos dirigentes se ha dejado trascender que, como cada uno de ellos está dejando las intendencias antes de cumplir dos años de su segundo mandato legal, podría abrirse un resquicio para volver a presentarse en 2023 sin incumplir la normativa vigente.

El motivo: según este criterio, la reglamentación de aquella ley que fijó la limitación a dos períodos no es tan taxativa. Dice que quienes no pueden reelegir son aquellos que “habiendo sido reelectos en el mismo cargo para un segundo mandato consecutivo, hayan asumido sus funciones y ejercido por más de dos años continuos o alternados”.

Traducido a lo que sería una lectura coloquial: “como en tu segundo periodo no llegaste a cumplir dos años seguidos porque te fuiste al Ejecutivo provincial o nacional, entonces podrías presentarte otra vez”. El rulo tiene destino de judicialización.

Pero lo que se busca ahora es sacar una ley, para evitar reveses judiciales. Ya hay un borrador dando vueltas, con categoría de secreto, al que accedió este diario. Allí se lee:

- Modifícase el Artículo 3 del Decreto-ley 6769/1958 - Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias-, el que quedará redactado de la siguiente manera: ARTICULO 3°: El Intendente será elegido directamente por el pueblo y durará 4 años en sus funciones pudiendo ser reelecto. Los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo y durarán cuatro (4) años en sus funciones. El Concejo se renovará por mitades cada dos (2) años y sus miembros podrán ser reelectos por un nuevo período, en el supuesto que hayan sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período.”

Es, además, muy claro en sus fundamentos: “El presente Proyecto de ley tiene como objeto delimitar la elección de los intendentes de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, sin que éstos posean límites de reelección sino que la voluntad del pueblo expresada en las prácticas democráticas sea quien determine sus mandatos”.

La lógica formal de este argumento, obviamente, no está vinculado a las necesidades políticas coyunturales de los alcaldes sino a un objetivo de máxima, en el que la reelección indefinida asomaría como el primer paso: la autonomía plena de los municipios bonaerenses, en términos de administración de recursos y decisiones políticas. Una pelea que se proyecta dar a futuro.

Por eso en el proyecto antes citado no se habla de los cargos provinciales, como diputados y senadores, que quedarían regidos bajo la ley vigente, la que fija el tope de dos períodos en la Legislatura luego de la modificación de hace cinco años.

Esta idea de que sea el ciudadano el que elige si su intendente sigue o no, sin limitaciones, agrada en todo el peronismo. El hecho de que sea el PJ interior el que aparece motorizándolo respondería a dos cuestiones:

-La Primera: los intendentes justicialistas del interior provincial sienten que la movida de colonizarle el gabinete a Kicillof ha sido monopolizada por sus colegas del Conurbano, con el obvio apoyo de Máximo, quien estableció con ellos una alianza de mutuos beneficios.

-La Segunda: se estima que sería menos “chocante”, en términos de opinión pública, que la propuesta venga de los distritos rurales y no de la siempre vidriosa presión de los “barones” del Gran Buenos Aires.

¿Podría aprobarse en la misma Legislatura que les fijó el límite de dos períodos a los alcaldes? En mesas políticas peronistas se estima que sí. Se reitera: en agosto de 2016 se trató de una iniciativa motorizada por el vidalismo y el massismo, bajo el argumento de la mejora de la calidad institucional. El peronismo/kirchnerismo votó en contra. Para ellos, pues, no habría una contradicción real al levantar las manos ahora.

Pero además, las cosas cambiaron. El massismo es hoy una de las patas de la alianza gobernante. Y el renunciamiento de María Eugenia Vidal a su jefatura política bonaerense en Juntos por el Cambio, con su polémica mudanza a la capital federal, podría habilitar una reformulación de aquella idea limitante a las reelecciones porque hay otros actores en la discusión, se especula.

En las elecciones de noviembre se empezará dirimir, justamente, quien se perfila para quedarse con esas jinetas, con el candidato a diputado Diego Santilli como posible nueva cara visible. Y, en definitiva, muchísimos de los más de 90 alcaldes bonaerenses que con la ley actual no pueden reelegir son de Juntos. Más allá de que no lo digan en público, no es un secreto que también ven con mucho agrado la idea de la continuidad. Tampoco lo es que sería sumamente incómodo para ellos y sus legisladores provinciales explicar semejante cambio de postura.

