Le propuso matrimonio en medio de un partido: “Traspasó varias barreras”

Natasha Serqueira tiene 31 años y desde muy chica su vida y la pelota son prácticamente la misma cosa. Con el correr del tiempo ese amor que siempre sintió por el fútbol se fue profesionalizando, hasta que en 2018 se cruzó con el Lobo. Se presentó a una prueba cuando comenzaba a gestarse el futsal femenino albiazul y desde allí no dejó más la azul y blanca.

Su otro amor, más allá del deporte, se llama Jésica Benavídez. Y le dicen la “Flaqui”. Con ella comparte la vida desde hace seis años y conviven desde hace cinco. Ambas creyeron que era momento de dar un paso más: el matrimonio. Sin embargo, con la pandemia, los tiempos se fueron estirando y la idea fue quedando relegada. Hasta que Natasha, alias la Pocha, se decidió a proponerlo.

Claro que el momento y el escenario no fueron antojadizos. Fue algo planeado, pensado. Sus dos amores debían converger: el fútbol y la Flaqui. Por eso, en medio del partido ante Esperanza, metió un gol en la goleada 5 a 0 y se mandó. Agarró un mensaje que había escrito en una cartulina y lo mostró ante las cámaras: “Flaqui, ¿te querés casar conmigo?”.

La respuesta de su futura esposa no tardó en llegar mediante las redes: “Amor mío, claro que sí. Te elijo cada día. Y a esta manada hermosa también gracias, gracias y más gracias a todas por tanto amor y buenos deseos”.

En diálogo con este diario, la jugadora mens sana, contó cómo se orquestó todo el “circo” que tuvo el apoyo manifiesto del plantel: “Se debatió con el equipo, quería hacerlo en algún partido en vivo para que pudiera verlo. Porque durante la pandemia no pudo ir a vernos más. Iba siempre a todos los partidos. Y bueno, una de las chicas dijo que hagamos un video. Lo hablamos mucho con el equipo y ellas me ayudaron a dar el paso. Me daba un poco de vergüenza. Sabía que iba a pasar determinadas barreras y me daba un poco de pudor. Pero me animaron y me mandé”, reconoció Serqueira.

Claro que para llegar a dar ese paso tanteó que la pileta tuviese algo de agua antes de tirarse. Habían existido algunas charlas con su pareja, aunque la propuesta fue algo sorpresiva. “Lo teníamos en mente por un viaje que tenemos programado. Y ella ya me había preguntado cuándo le iba a proponer matrimonio y cómo iba a ser. Entonces le dije que cuando volviera el fútbol se lo iba a hacer en medio de un partido y dedicándole un gol, que es lo que más me llena. Pero después pasó ́ el tiempo, se olvidó un poco y ahora realmente se sorprendió. No creyó que fuera a animarme”

Según reconoció la misma Pocha, sus compañeras del Lobo tuvieron mucho que ver para que pudiera decidirse y también para terminar de armar la logística: “Me hicieron llevar el fibrón, la cartulina y hasta me hicieron practicar antes de salir de la Sede. Que escribiera en el papel, qué le iba a poner y cómo. Hasta tuve faltas de ortografía por los nervios que tenía y tuve que rehacerlo. Estaba todo preparado”, contó y agregó: “Las chicas estaban chochas, apoyaron a full la propuesta. Teníamos que ponernos de acuerdo de que si era con un gol mío o un gol de cualquiera. Yo no quería esperar a un gol mío porque podía pasar el partido y que no se me diera. Entonces fuimos charlando determinadas cuestiones y dijimos de esperar el primer tiempo, y por suerte se dio con gol incluido. Todas querían estar ahí pidiendo matrimonio a la par”.

REPERCUSIONES Y REFLEXIÓN

En otro orden, la protagonista contó qué repercusiones tuvo semejante gesto de amor y manifestó que lo importante es que sirva para abrir otros corazones.

“Las repercusiones fueron terribles, de lo que no me imaginaba. Nos llegaron mensajes desde España, salió en portales, en algunos noticieros. Ha trascendido varias barreras. No era esa la idea pero estoy contenta por el hecho de que si ayuda a determinadas personas a animarse a abrir el corazón, con eso es suficiente”.

Por último, reflexionó de que son varios e importantes los pasos que se están dando en cuanto a la igualdad de género y de matrimonio, pero que aún queda un largo trecho por recorrer: “En lo futbolístico y deportivo hay un abismo, una diferencia muy grande. Estamos muy carentes en el deporte femenino. Y en cuanto a igualdad nos falta recorrer un camino muy largo que ya comenzó y están sucediendo los cambios. Cuando suceden estas cosas que se viralizan, uno lee comentarios y te das cuenta de que todavía falta, no para cambiar mentalidades, sino empatizar desde el amor. Porque es eso, es amor. No pido la aprobación de nadie para amar a nadie. Simplemente que dejemos amar tranquilos”. Se casan el 17 de septiembre, a las 13 horas.

