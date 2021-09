Esta noche llega Phil Collins a los especiales de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche le toca el turno a Phil Collins. El cantante y baterista británico, uno de los artistas de mayor éxito de la música pop y soft rock, será protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Easy Lover, One More Night, Sussudio, Another Day In Paradise, In The Air Tonight, Two Hearts, Don't Lose My Number, I Cannot Believe it's True, I Wish It Would Rain Down, Against All Odds, A Groovy Kind Of Love, Do You Remember y You Can't Hurry Love, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para esta noche, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de este enorme artista.