Una bailarina se metió en medio del romance entre Wanda y L-Gante, y armó lío: "Lo volví a ver"

Luli Romero se hizo conocida en el mundo del espectáculo luego de que se viralizaran imágenes de ella saliendo de un hotel alojamiento con L-Gante. Pero estuvo en medio de la polémica porque fue apuntada como la tercera en discordia en la relación que el cantante aún mantenía con Tamara Báez. Y ahora vuelve a estar en boca de todos no sólo porque habló de aquel episodio sino también porque admitió que volvieron a encontrarse, en medio del incipiente romance que el joven mantiene con Wanda Nara.

Luli es bailarina y por esa filmación aseguran que el líder de la cumbia 420 terminó de separarse con la madre de su hija Jamaica. La joven rompió el silencio y dijo que jamás hubo algo entre ella y el músico, al tiempo que remarcó que tan solo trabajó en uno de sus videoclips y no creía que se volviesen a ver para otro compromiso laboral.

Pero no todo quedó ahí porque la producción la contactó para un nuevo proyecto. En la nota que le brindó al programa de Maju Lozano "Todas las tardes", la artista sostuvo que “después de todo lo que pasó pensé que nunca más me iban a llamar, pero no fue así. Fui a grabar otra vez con él y lo volví a ver”. Es por eso que esa frase trajo cola en medio del inicio del noviazgo que actualmente mantiene con la ex de Mauro Icardi.

Sobre el video video en el que se la ve salir del hotel con L-Gante, y que habría desencadenado la ruptura con Tamara, Romero negó rotundamente que esto fuese así. Es más, dijo que la relación entre ambos estaba mal desde hacía tiempo.

“No sé de dónde sacaron que era un hotel”, manifestó la bailarina sobre ese episodio, a lo que agregó: “Estábamos saliendo de grabar y no sé quién dijo que era un hotel. Nada que ver. Desconozco de dónde salió ese video, quién fue el que lo difundió”.