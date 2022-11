El sorpresivo posteo del chileno Arturo Vidal: "¿Me retiro o no de la selección?"

El mediocampista chileno de fútbol Arturo Vidal, hizo un sorpresivo posteo en su cuenta oficial de Instagram, donde puso en duda su continuidad en el seleccionado de su país a través de una encuesta. "¿Me retiro o no de la selección?", publicó en una historia, abierta a sus seguidores para que voten por sí o no, y llamó la atención de los medios de comunicación locales.

Poco antes, también en Instagram, subió una foto de la bandera chilena con el siguiente mensaje: "Creo que llegó el momento Chile. Hay que decidir qué es lo mejor para todos. Seguimos o seguimos!!!".

El "Rey Arturo" es una de las grandes figuras de la "Roja", referente de una generación que obtuvo la Copa América en dos ocasiones: Chile 2015 y Estados Unidos 2016, ambas ante la Argentina.

Además, el actual volante del Flamengo de Brasil, último campeón de la Copa Libertadores, estuvo en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Chile, que no se clasificó a Qatar 2022, enfrentará el próximo miércoles en Varsovia a Polonia, rival de la Argentina en el grupo C de la Copa del Mundo, con Vidal entre los convocados.