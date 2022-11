Cristina redobló una apuesta, que le sumaría una nueva causa en la Justicia

La decisión de Cristina Kirchner de ratificar en el Senado un proyecto con la designación de los nuevos consejeros de la Magistratura sin la inclusión del opositor Luis Juez, beneficiado por un fallo de la Corte Suprema, provocó de nuevo una fuerte tensióm con Juntos por el Cambio que decidió no participar del debate y adelantó que judicializará la iniciativa oficialista aprobada ayer. Pero también profundizó el conflicto de poder de la Vicepresidenta con la Justicia. “Hoy se puede festejar. Y también se puede admitir o no un fallo de la Corte pero lo que no podés evitar son las consecuencias”, analizó una calificada fuente judicial consultada al deslizar que la expresidenta podría ser blanco de más causas en su contra.

La controversia se había iniciado cuando Cristina desconoció la resolución del máximo tribunal de la semana pasada que avalaba al cordobés Juez para integrar el organismo que designa y sanciona jueces -hasta el 18 de noviembre cuando vencen los mandatos de la actual integración- y al mismo tiempo rechazaba la maniobra urdida meses atrás por la que se dividió el bloque del Frente de Todos para que el oficialismo ganara una silla más con la representación por la segunda minoría. Pero la Vice redobló la apuesta e hizo votar la designación de los nuevos miembros titulares y suplentes del Consejo de la Magistratura teniendo en cuenta la conformación del cuerpo legislativo cuestionada por la Justicia.

El interbloque de JxC -con signos de unidad cuando surgen estos conflictos con el Ejecutivo- decidió no participar de la sesión y denunció un “nuevo atropello de la presidenta del Senado contra el orden institucional del país”. Sin embargo, el oficialismo se garantizó el quórum de 37 de senadores con sus aliados de siempre: la riojana Clara Vega, que había ingresado a la Cámara alta por la coalición opositora, el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. Así, se aprobó por unanimidad la moción promovida por la expresidenta -ausente ayer de la sesión al encontrarse al mando del Ejecutivo por la gira de Alberto Fernández-, al igual que el Presupuesto 2023 que venía con media sanción de Diputados, también sin la oposición.

En el armado opositor consideraron que la determinación de Vice fue en “abierta desobediencia” al fallo del máximo tribunal del pasado 8 de noviembre, a la ley que determina la composición de la Magistratura e incluso a la Constitución. “Una vez más de espaldas a las necesidades acuciantes de la sociedad, agobiada por la inflación, las penurias económicas y la incertidumbre sobre su futuro, el oficialismo insiste en privilegiar la agenda de la Vicepresidenta” advirtió el interbloque opositor al referirse al juicio de Vialidad que la tiene como acusada, entre otros expedientes, y adelantó que elevará un nuevo “reclamo” a la Justicia para que se cumpla lo determinado por la Corte.

En diálogo con este diario, el cordobés Juez sostuvo que “tenía la esperanza de que se acatara lo decidido en el fallo pero se fue diluyendo por los fanatismos” que observó en el kirchnerismo y se mostró conforme con la solidaridad de sus pares del interbloque dado que el proyecto votado durante la víspera incluía la designación de senadores radicales, como la jujeña Giacoppo, por caso. “Me pareció excelente que no convalidaran esta locura”, sentenció y adelantó que de regreso a Córdoba analizará qué tipo de presentación judicial realizará para frenar la estratagema de la Vice. Al ser consultado si espera que el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, no le tome juramento a los nuevos consejeros, dijo que “trato de no presionar a las instituciones y respetar lo que haga el Consejo conforme a derecho”.

Es que el también de titular de la Corte Suprema ya tomó juramento a los representantes de los abogados, de los académicos, de los jueces y del Ejecutivo, que asumirán sus cargos la semana próxima. En la Justicia observan que lo sucedido en las últimas horas ha disparado una pelea política entre las dos principales coaliciones que terminará en la segura “judicialización” de las designaciones votadas en la Cámara alta.

ESCENARIOS

Hay dos escenarios posibles: que se postergue la asunción de los consejeros por el Senado o bien que logren ser oficializados por la Corte pero con la “letra chica” con la que juró el camporista Doñate a fines de abril pasado, es decir, que pueda ocupar su cargo “sin perjuicio de las acciones judiciales en su contra”. El senador rionegrino, en los hechos, quedó apartado desde que salió el fallo de la Corte el pasado 8 de noviembre aunque en el kirchnerismo resistieran el ingreso de Juez en su lugar. “Desde ese día no firmó un expediente más”, graficaron fuentes judiciales.

El otro aspecto a considerar es el contraataque judicial de los senadores de JXC que, de seguro, apuntarán a la eventual responsabilidad de la Vice y podrían incluir figuras penales como incumplimiento de los deberes de funcionario público por desconocer una resolución del máximo tribunal pero también por la “decisión unilateral” de definir a los consejeros para el período 2022-2026 sin que se resolviera la cuestión de fondo, esto es, si fue lícito o no dividir en dos el interbloque oficial de la Cámara alta.