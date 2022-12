La actualización anual del alquiler llegó al 80,81%

A pesar de la baja en la inflación, el índice de aumento de alquileres registró un récord histórico, según informó sobre el final de la semana el Colegio de Martilleros de La Plata.

Según un informe que difundió la institución, “desde la sanción de la Ley de Alquileres, se verificó el mayor índice de incremento en las rentas, que se deberá aplicar en los nuevos contratos de enero 2023”.

La norma promulgada en 2021, creó el ICL (Índice de Contrato de Locación) indicador que estipula cuánto es el porcentaje que se debe aumentar a la hora de la actualización de alquileres transcurrido el año, índice que entrega mensualmente el Banco Central en función de distintas variables.

Según ese esquema, “el ICL ascendió este mes a 80,81%, es decir que aquellos que deben renovar el alquiler en enero, tendrán que abonar un 80,81 % más que lo acordado el año anterior”, avisó el organismo que realiza el contralor de la actividad profesional en las inmobiliarias.

De acuerdo con los datos mensuales sucesivos que se dieron a conocer a lo largo del año, el Colegio de Martilleros de La Plata, analizó que “salvo en febrero de este año, el ICL fue en aumento permanente. El primer mes del nuevo año, vuelve a registrar una suba y de esta manera se convierte en el número más alto desde la aplicación de la norma”, se expresó en el informe de la entidad.

“La Ley de alquileres demuestra, claramente, que vino complicar la situación de locador y locatario por igual, no es una buena Ley. Hace un año los legisladores están intentando modificarla, lo que evidenció que no estuvo bien pensada. Una buena Ley no requiere modificaciones por años”, indicó Guillermo Saucedo, secretario general del Colegio de Martilleros Departamento Judicial La Plata.

En esa línea, el directivo indicó que “desde el Colegio entendemos que no habría que derogarla. Sería más serio trabajar en una modificación en la que intervengan todas las partes. Hoy nos encontramos con un récord en el ICL, índice que tuvo buenas intenciones ya que da previsibilidad a todas las partes. El problema no es el ICL, sino la inflación que tenemos en Argentina” finalizó Saucedo.

Por último, el Colegio de Martilleros recordó que en la pagina web https://www.martilleroslp.org.ar/icl/, tanto martilleros como inquilinos pueden utilizar la calculadora que con mínimos datos, arroja el monto de las actualizaciones anuales.

El de los alquileres se transformó en un mercado difícil, por la alta demanda y la escasa oferta. Se le apunta a la expectativa inflacionaria y a la rigidez de la actual ley de alquileres que está a la espera de una resolución en el Congreso Nacional como creadoras de retracción.

Según fuentes del mercado, la rentabilidad de un alquiler hoy está lejos de las referencias históricas. Por ejemplo, en los `90 rendía el 12 por ciento anual.

Eso cambió desde el Plan de Convertibilidad. Bajó al 8 por ciento por año y luego con la salida del 1 a 1 en 2002, se redujo al 5 por ciento. Luego, los porcentajes entraron en una montaña rusa por la suba del dólar.

Cuatro años atrás la rentabilidad de un alquiler estuvo entre el 3 y el 5,5 por ciento anual. Pero desde 2018 a la fecha los altibajos llegaron al 1,70 por ciento anual, la peor rentabilidad de la historia y actualmente se encuentra en el 2,9 por ciento por año, según las estimaciones.