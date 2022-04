VIDEO.- Motochorro violento en barrio Hipódromo: armado y apuntando a la cabeza, robó un almacén

"Aún estoy en estado de shock, fue un momento horrible y pensé que nos iba a ejecutar". Esas fueron las palabras de Raquel, una vecina de barrio Hipódromo que en las últimas horas vivió una verdadera pesadilla cuando se encontraba -junto a su sobrino- cerrando su pequeño negocio, pero fue sorprendida por dos motochorros que no solo se llevaron la recaudación y objetos de valor, sino que bajo amenaza de muerte, les apuntaron en la cabeza.

Todo ocurrió el martes por la noche alrededor de las 20 horas, en el negocio ubicado en 40 entre 121 y 122. A escena llegaron dos delincuentes en moto, uno -de campera blanca- descendió y amenazando al sobrino de la víctima (que justo salió para guardar el cartel del local), ingresó con la intención de llevarse el dinero recaudado. El otro, tal como se ve en el video, quedó de campana.

"Ni bien abrió la puerta, mi sobrino ya lo tenía encima", contó la mujer a EL DIA. Y además agregó: "Estábamos por cerrar el pequeño almacén que tenemos, cuando esta persona ingresa, lo obliga a arrodillarse a mi sobrino y como si lo fuera a ejecutar, le puso el arma en la cabeza", detalló Raquel angustiada.

Y continuó: "Les pedí por favor que no le haga daño, y mientras se acercaba a mí, también me apuntó. Me pedía 'plata grande' y sólo había parte de la recaudación del día, no mucho más", dijo.

En tanto una vez que el motochorro tomó el dinero, no conforme, violentó a la mujer y le arrancó los aros y pulsera, que según indicó la damnificada, "eran de oro".

Tras el dramático episodio, se alertó al 911 y se activó un grupo de Whatsapp armado entre vecinos del barrio. La víctima debió ser atendida ya que quedó en shock y tuvo una crisis nerviosa, mientras que su familiar de 19 años también fue atendido.

"ESTA ZONA NO DA PARA MÁS"

El violento robo despertó el enojo e indignación de los frentistas que apuntaron que la zona "es un corredor para los motochorros, esta zona no da para más de inseguridad". En esa línea se refirieron: "Todos los que roban en el centro, pasan por 40 y se van a Villa Catella".

Además indicaron: "Queremos que los Fiscales dejen de dar la puerta giratoria a los menores. Los identifiquen y resuelvan medidas más efectivas".

Por último señalaron que todas las cámaras de la zona son colocadas por ellos mismos y apuntaron a "mayor patrullaje".