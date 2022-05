Balbín pidió por las vacantes en la Justicia

El diputado provincial de Juntos Emiliano Balbín había pedido a través de una declaración, que la Provincia cumpla con la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, tema que finalmente no se trató en la sesión de hoy.

Al respecto, Balbín había señalado que “el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires es el segundo más grande de América Latina tanto en extensión como en importancia, y que desde distintos puntos de la Provincia como Bahía Blanca, Azul, Trenque Lauquen, San Martin, Junín, Morón, La Plata, San Isidro, Mercedes, La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, Dolores, Mar del Plata, advirtieron que existen numerosas vacantes sin cubrir desde hace ya muchos años”.

“Ello implica un cúmulo de tareas que sobrepasa las posibilidades materiales y personales de los jueces y juezas en actividad, quienes a su vez, deben desatender sus propias dependencias, generando un desgaste tanto moral como físico, lo que profundiza más aún el cuadro crítico de acceso al servicio de justicia”, expresó.

“Desde hace muchos años –dijo el legislador durante la sesión-, tanto empleados judiciales como funcionarios están esperando las designaciones por parte del Ejecutivo, que active los mecanismos necesarios para que esto se termine de concretar, y hoy vemos con preocupación que esto no avanza y que esto no se concreta”.

“Desde este lugar le pedimos al Gobernador y a aquellos que día a día proclaman la ampliación de derechos, que cumplan con esta necesidad para cuidar a los más vulnerables que hoy no tienen acceso a justicia, ya que no se reconoce el artículo 15 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que establece la tutela jurídica efectiva y dónde, en el último párrafo, aplica una falta grave si no hay agilidad los procesos”, manifestó Balbín, para terminar diciendo: “por esto le pedimos al Ejecutivo que tome las medidas necesarias, que emprenda los mecanismos necesarios, y defina de una vez por todas esta situación de vacancia en el Poder Judicial porque, como todos sabemos, una justicia lenta no es justicia”.