Escándalo: les preguntaron cuándo iban a ser padres y Accardi y Vázquez estallaron

De gira con “Una semana nada más”, la comedia que este fin de semana los traerá a La Plata, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi se enfurecieron con una periodista salteña que les preguntó cuándo iban a ser papás.

Tras el desconcierto de Accardi, que abandonó la nota, a Nico Vázquez se le transformó la cara. En tanto que Benjamín Rojas, que es el otro integrante de la obra, lamentó: “Ah, pero qué pregunta íntima”.

Aunque los artistas habían pedido que no fuera emitida la nota, la periodista decidió emitirla igual porque “estaba haciendo mi trabajo”.

Según contó la mujer, llamada Laura Ibáñez, “en un momento Gimena sale, me mira, hace un gesto y se va al costado, habla con una persona del staff de ella y les dice ‘esta hija de puta mirá lo que me viene a preguntar’. Me insulta, después vuelve y me dice ‘me cag.... el día’”. Para la mujer, fue “una falta de respeto” de la actriz para con ella y su camarógrafo.

Además, reveló que tanto Vázquez como Rojas la “sermonearon” diciéndole cómo tenía que hacer su trabajo. “Nos dijeron cuál era el rol del periodista, después Nico me dijo ‘de mujer a mujer: cómo vas a preguntar esto?’. Pasamos vergüenza, porque hubo gritos, vino toda la gente del hotel, la producción de ellos”, reveló la salteña y contó que se disculpó.

Hace años, Accardi contó todo lo que sufrió cuando perdieron un embarazo. Desde entonces, no volvió a referirse al respecto.

Ibáñez, ayer, analizó que “quizás estuvo mal la pregunta” sin embargo aclaró que “la hice desde el respeto, de buena onda”.