Wado de Pedro confirmó que tiene coronavirus: cómo está su salud

El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, informó hoy que dio positivo en coronavirus y padece "síntomas leves", razón por la cual cumplirá el "aislamiento correspondiente". "Les quiero informar que me dio positivo el test de Covid. Me encuentro bien y estoy con síntomas leves. Voy a estar cumpliendo el aislamiento que corresponde", informó De Pedro a través de su cuenta de Twitter.



El ministro había dado positivo en coronavirus en enero de este año, aunque en aquel momento no manifestó tener síntomas. El miércoles, el titular de la cartera de Interior recibió al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para analizar cómo potenciar la producción y el trabajo en esa provincia.

