Denunciaron a Ricky Martín por violencia doméstica

Una denuncia por violencia doméstica contra el cantante Ricky Martin fue informada hoy por la Policía de Puerto Rico pero no trascendieron los detalles de la acusación ni información sobre lo sucedido.



La orden fue dictada por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, tras una solicitud que no fue revelada siguiendo los procedimientos de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.



La Policía recibió copia de la Orden de Protección, a través del nuevo Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección, y coordinó el trámite por parte de los agentes adscritos al cuartel de Dorado.



De momento, el artista puertorriqueño, de 50 años, no se pronunció acerca de esta presentación ni hizo alusión alguna en sus siempre activas redes sociales. Enrique Martín Morales, nombre del real del músico y compositor, está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatro hijos.



El presente de la estrella latina está signado por lo judicial ya que por estos días se conoció que enfrenta una demanda en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles de más de 3 millones de dólares por parte de su exrepresentante Rebecca Druker.