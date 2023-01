Báez Sosa: "Amigo, flasheamos, matamos a uno", el mensaje de uno de los acusados después del ataque

En el marco de la séptima audiencia por el crimen de Fernando Báez Sosa se llevó a cabo la revelación de los chats entre los ocho acusados antes, durante y después del asesinato.

El conocimiento de todos estos archivos estuvo a cargo de la declaración de Pablo Laborde, instructor fiscal de la Fiscalía General de Dolores, quien fue responsable de hacer la reconstrucción del crimen de Fernando. El 18 de enero de 2020, cuando se realizó la detención de los diez jóvenes, se incautaron los celulares desde los cuales mandaron mensajes y audios al grupo de WhatsApp llamado "Del Boca3" y, algunos de ellos, tomaron imágenes del ataque y de los momentos posteriores.

En ese marco, se conoció un mensaje de Blas Cinalli en el que le admitía a un amigo que habían matado a Fernando. "Amigo, flasheamos, matamos a uno", dijo en un chat con una persona con el nombre "Santi M." en el que además contó que sobre el tema está hablando "todo Villa Gesell".

"Nos peleamos. Ganamos contra unos chetos, los rompimos", escribió Cinalli en su celular a las 5:08hs., en un mensaje dirigido a alguien no vinculado a la causa, según precisó Laborde, quien confirmó que esas expresiones fueron escritas 13 minutos después de que los imputados recibieran en el grupo de WhatsApp que compartían el mensaje en el que el acusado Lucas Pertossi dijo "caducó", en referencia al fallecimiento de Báez Sosa.

Laborde, quien se convirtió en el testigo que hasta ahora más horas compareció ante el tribunal, ya que su testimonio comenzó ayer y continuaba hoy, leyó esta mañana numerosos mensajes que en simultáneo fueron exhibidos en una pantalla colocada en la sala de audiencias, a la que miraban con atención tanto los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, como los ocho acusados.

"Le pegaron a uno"; "estoy yendo a la casa, vengan", "estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... caducó", "chicos no se cuenta nada de esto, a nadie", fueron algunos de los mensajes que reprodujo Laborde frente a los jueces, además de fotografías de algunos de los imputados comiendo en un McDonald's tras el crimen.

El instructor también exhibió mensajes de los acusados cuando la policía fue a buscarlos a la casa que alquilaban en Villa Gesell a las pocas horas del asesinato: "Policía afuera", "sí, mal"; "está la poli", "salgamos", fueron algunos de ellos.

Entre los teléfonos analizados en la investigación figura el iPhone 3 negro de Máximo Thomsen, quien se negó a entregar la clave de acceso, otros cinco teléfonos de la misma marca que pertenecían a Lucas y Luciano Pertossi, Matías Benicelli, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, cuyo equipo "7 Plus", de color negro, tenía la pantalla astillada y una funda de los All Blacks.

Los peritajes incluyeron también al Motorola G4 Plus de Enzo Comelli, quien fue señalado por testigos como uno de los que golpeó a Fernando, un Huawei perteneciente a Blas Cinalli y el Huawei BLL23 gris con funda negra y pantalla astillada de Ciro Pertossi.

El único del grupo cuyo celular no fue localizado ni en el domicilio ni en los dos autos estacionados en la propiedad allanada fue el de Ayrton Viollaz, aunque tampoco forma parte del grupo "Del Boca3", en el que sí estaba el resto de los imputados, y también Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, los dos sobreseídos en la causa.

Los números corresponden a usuarios identificados como "Chano (Luciano), "Blas Croto" (Cinalli), "Mati Benicelli" (Benicellii), "Juampi" Guarino, "Alejo Milanesi", "Ciro Perto", "Machu (Thomsen), "Enzo Comelli", "Lucas Perto" y un joven apodado "Salvi", quien no fue identificado en la investigación.

A instancias de una pregunta del abogado de la querella, Fernando Burlando, Laborde explicó que a partir de las 6:21 de ese 18 de enero de 2020 Ciro Pertossi buscó en Google con su teléfono al menos siete veces información sobre el hecho, con frases como "Pelea Villa Gesell" y "pelea Gesell".

"No hagan cagadas"

“Estamos en la barra”, escribió Enzo Comelli a las 3:33 am. Quince minutos después, 3.48 am, Máximo Thomsen mandó el mensaje: “Vengan estamos re instalados”.

Lo próximo que se registró en el grupo de WhatsApp es el audio escalofriante que mandó Lucas Pertossi a las 4:55: “Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... Caducó”.

El que le sigue es uno que envió su primo, Ciro Pertossi, a la 6:06 que iniciaba lo que sería el famoso "pacto de silencio": “Chicos no se cuenta nada de esto a nadie”.

A continuación Laborde prosiguió con el celular del joven detenido y que quedó sobreseído de la causa. En esta ocasión se muestra sólo una conversación que tuvo con su novia horas después de que se haya cometido el crimen.

A las 6:21 am le envió una foto desde el McDonald’s junto al texto: “Esta noche fue rara, no me siento bien. Lo único que necesito es tenerte a vos en la vida, no dejes de hacerme el pibe más feliz del mundo”.

Aún así, la respuesta de su novia llegó al mediodía de aquel 18 de enero de 2020 cuando preocupada le respondió junto con un titular del diario La Nación que hacía referencia al crimen en Le Brique: “No fueron ustedes, ¿no? Estoy preocupada”.

Por su parte, en el análisis del celular de Ciro Pertossi no se observó conversación del joven con sus amigos hasta pasadas las 6hs. de la mañana. Sí se registró un chat con una mujer que tuvo durante las 5hs. am: “Nos sacaron, nos agarró la policía y nos soltaron”, escribió Pertossi.

Minutos después la mujer le respondió: “What, ¿¿qué??” a lo que Ciro le contestó “cuando volvamos les contamos”. “No hagan cagadas”, replicó la joven.

La siguiente charla ocurrió minutos después con una tal "Ana". “Ciro, contestame. Ya sé que estabas durmiendo perdón. Machu y Enzo mataron un pibe”, expresó la joven haciendo referencia a la figura de Máximo Thomsen y Enzo Comelli.

“Estamos bien todos. No pasó nada, no te preocupes”, le manifestó Pertossi. Lo llamativo es que durante la madrugada, antes de ser detenido, el joven buscó siete veces en el Google de su celular “Villa Gesell Pelea”.