Un "tibio" abrazo en el reencuentro entre Messi y Mbappé en la práctica del PSG

Lionel Messi y el francés Kylian Mbappe tuvieron el reencuentro en el entrenamiento del Paris Saint-Germain tras la final del Mundial de Qatar 2022 en la cual la Argentina superó a Francia y se consagró campeona del mundo, indicó la prensa gala.



El diario capitalino Le Parisien calificó de "tibio abrazo" el que se dieron el 10 argentino y el 10 francés, quien hoy regresó de su vacaciones en Estados Unidos.



Esta vez el PSG no difundió en las redes sociales ninguna imagen del saludo entre las dos estrellas, por lo tanto todo quedó en la privacidad del vestuario, señaló la cadena local RMC.



Messi y Mbappé no se veían desde la final del Mundial de Qatar el 18 de diciembre pasado, ya que el rosarino estuvo pasando sus vacaciones y las fiestas de fin de año en su ciudad natal junto a su familia.



Por su parte, Mbappé aún estaba de vacaciones cuando Lionel Messi retomó los entrenamientos con el club capitalino el pasado 4 de enero. En esa ocasión, los jugadores y el cuerpo técnico organizaron una guardia de honor para el nuevo campeón mundial.



El reencuentro eran esperado porque se plantearon interrogantes sobre cómo iba a reaccionar el francés tras los festejos burlones que realizó el arquero argentino Emiliano Martínez en presencia de Messi.



"Las celebraciones no son mi problema. No gasto energías en cosas tan triviales, lo importante para mí es dar lo mejor de mí por mi club, y vamos a esperar a que vuelva Leo para seguir marcando y ganando partidos", señaló Mbappé antes de sus vacaciones.