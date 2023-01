Macri: "Si a los jóvenes no les mostramos que este año va en serio, se van a la mierda"

El ex presidente Mauricio Macri aseguró que la Argentina transita "el final de una era de oscuridad de muchos años y décadas de mentira del populismo", y a partir de fin de año "arranca un proceso de 20 años de crecimiento".

En un acto que encabezó en Mar del Plata para presentar su libro "Para qué", el líder del PRO afirmó que "el peor virus del populismo es la desesperanza y la resignación". En ese sentido, llamó a "decirle no a la desesperanza" y en un mensaje a la interna de Juntos por el Cambio afirmó que "o somos el cambio o no somos nada". "Si a los jóvenes no les mostramos que este año va en serio, se van a ir a la mierda", expresó el líder opositor, sin pelos en la lengua.

"Todo a este Gobierno le sale mal, hasta llamarme mufa durante el Mundial", lanzó Macri durante el evento, que fue inaugurado por el intendente local Guillermo Montenegro en el auditorio "La Normandina", en Playa Grande.

La referencia tiene que ver con las burlas que tuvo como blanco al ex jefe de Estado por su presencia en varios partidos disputados por el Seleccionado nacional durante el Mundial de Qatar, competencia en la que el combinado dirigido por Lionel Scaloni comenzó con el pie izquierdo pero reaccionó y a la postre se consagró campeón.

Macri cargó contra el presidente Alberto Fernández, de quien dijo que "sólo piensa en llegar a diciembre, sin encarar los problemas de fondo", y que en el camino va a dejar "dos bombas tremendas" como la deuda y el nivel de inflación. "Los únicos que pagan esta fiesta hoy son los ciudadanos y los jubilados", advirtió Macri.

Mientras prolonga el enigma sobre una eventual candidatura suya para un "segundo tiempo" en la Casa Rosada, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta trabaja en el armado de su campaña, al igual que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Ninguno de los dos estuvo en la presentación de Macri en Mar del Plata.

Sí estuvieron muchos de los principales dirigentes del PRO sentados en primera fila como la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, los diputados nacionales Christian Ritondo, Diego Santilli y Hernán Lombardi, se ocupó de la organización del evento.

Junto a ellos se encontraban el intendente de Pinamar, Martín Yeza, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, el referente de Peronismo Republicano, Miguel Angel Pichetto, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, y el diputado nacional el PRO y precandidato a gobernador de Santa Fe, Federico Angelini.

Concluida la presentación en Playa Grande, Macri se movilizó al hotel Costa Galana, donde encabezó un segundo evento, aunque en este caso cerrado y exclusivo para el encuentro con empresarios, dirigentes y referentes sociales.