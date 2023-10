En las panaderías se habla de otro aumento del pan

La inflación no pasa de largo en las panaderías, que en estos días se pusieron en alerta también por la falta de provisión de harina que se señaló en algunas zonas del país. Ese cuadro, asociado con el peso de la incertidumbre electoral en la economía, no se advertía en la Región, donde sí se empiezan a sacar cuentas de lo que podría ser otro aumento de los precios en el pan, que podría pasar el umbral de los mil pesos aún en los cálculos optimistas.

En los comercios de la Región se relata un cuadro de presión sobre las listas, con insumos clave que fueron hacia arriba últimamente cuando el poder adquisitivo de la clientela va para abajo.

En este contexto, el panadero platense, Carlos Proia, apuntó ayer que “la semana pasada, la harina subió de 4.600 a 6.700 pesos”, dijo y analizó que “empezó a subir cuando el dólar se fue a mil pesos”. Eso no es todo, según el comerciante: “También aumenta el azúcar, la margarina, la grasa. Todos los insumos para la panadería siguen aumentando”. Se calcula que esos precios tuvieron un ajuste del 30 por ciento en cuestión de una o dos semanas.

Ante eso, aseguró que no siempre se traslada a los precios de mostrador: “El problema es el poder adquisitivo de la gente”, dijo y detalló que “antes, la gente venía a comprar tres cuartos o medio kilo de pan. Ahora, se lleva un cuarto. La venta se achicó porque la gente ya no puede. Nosotros trasladamos el precio cuando el costo nos toca a nosotros, pero el consumo no es el mismo”.

La venta baja y se modifica el consumo: “Se venden más sandwiches. Y no se milanesa, si no con fiambre. La gente come eso con una gaseosa. No es como antes que un empleado podía pasar por un restaurante”.

La harina, clave para la panadería puso en guardia a panaderos de capital federal. “Al no haber mercado financiero jueves y viernes se ve que la gente especula con lo que va a pasar en la elección. En Buenos Aires hay problemas con las entregas porque hay molinos que no quieren vender. Acá, en La Plata, gracias a dios tenemos un molino que nos vende”, indicó Proia.

Igual, no se termina el problema ahí: “La bolsa sale 6.700 pesos y hay lugares donde está en 7.500. Entonces, hablamos de 670 mil pesos por 100 bolsas. El problema es el pago contado. No hay crédito para comprar o si hay queda abierto el precio a cuando llega el pago”.

El kilo de pan está hoy entre 800 y mil pesos. “Calculo que la semana que viene va a tener que tocarse algo, entre 20 y 30 por ciento, el martes o miércoles”, avisó el panadero.