El dinero en efectivo pierde terreno ante el débito y pagos virtuales

“¿Te puedo transferir?” se transformó en la pregunta de cabecera de los compradores en el último tiempo. Es que junto con las tarjetas de débito y crédito, las billeteras virtuales relegaron al último lugar a las transacciones en efectivo.

Esta tendencia fue percibida rápidamente por los comerciantes que sin perder el tiempo comenzaron a ofrecer todos los métodos de pago que sus clientes requerían.

Esto se vio reflejado en un informe realizado por la compañía de pagos y tecnología financiera Fiserv, que arrojó que durante el periodo invernal se incrementó un 20% el uso de tarjetas de débito y crédito, en comparación a los mismos meses del año 2022.

El fenómeno no es nuevo, “es algo que se viene dando en los últimos años” confirmó un comerciante céntrico, quién detalló que “después de la pandemia se empezaron a usar más las billeteras virtuales”. Para él esto se explica por diferentes motivos, por un lado los clientes buscan pagar mediante las aplicaciones para aprovechar las promociones y descuentos que brindan y por otro “entre la inflación que hay, la falta de billetes de alta denominación y el límite de los cajeros que hace que no puedas retirar mucho monto” la gente se ve empujada a usar las billeteras virtuales.

Además, destacó un punto fundamental que hace que este tipo de aplicaciones gane terreno incluso por sobre las tarjetas de débito y es que no tienen límite. “Mientras que con las tarjetas no podes hacer compras mayores a 150 mil pesos diarios, las aplicaciones y transferencias no tienen un tope”.

En la misma sintonía, desde la Cámara de Comercio de La Plata también afirmaron que “se incrementó muchísimo” el pago por medio de billeteras virtuales. “Si bien los argentinos culturalmente nos gusta tener la plata con nosotros, por sobre dejarlas en las cuentas bancarias, con la irrupción de Mercado Pago la gente comenzó a realizar sus pagos por ese tipo de aplicaciones”, sostuvo el gerente de la entidad, Diego Piancazzo.

El dirigente marcó el comienzo de esta tendencia luego de la pandemia lo que se acrecentó debido a la “gran cantidad de promociones que ofrece este medio de pago”.

Los beneficios que ofrecen claramente funcionaron como el gancho que terminó de convencer a la gente de que se sume a esta modalidad. Es que tal como señaló el comerciante en su caso implementó el sistema de cobro de Cuenta DNI hace más de cuatro años pero recién en el último tiempo se masificó su uso. “Nosotros tenemos Cuenta DNI desde que salió por primera vez durante el gobierno de Vidal, en ese momento nos instalaron el sistema en el posnet, pero la gente todavía no lo usaba. Cuando la aplicación se reconfiguró y comenzó con las promociones la gente la adoptó mucho más”, relató.

Por otro lado, el informe realizado por la compañía financiera también se ocupó de diferenciar que métodos de pago prevalecen en cada rubro comercial. En ese sentido señalaron que los compradores eligen abonar con tarjeta de débito o crédito sus adquisiciones en perfumerías, hipermercados, joyerías, además de las actividades turísticas. Mientras que supermercados y combustibles la mayoría abona mediante billeteras virtuales. En tanto que el rubro gastronómico recibe por igual pagos mediante tarjetas y aplicaciones.

Si se habla de los usos y costumbres de los consumidores se debe destacar que las compras en locales físicos aún le siguen ganando al comercio online. A pesar de la proliferación de las tiendas virtuales en los últimos años que se presentaron como una opción cómoda y accesible a la hora de comprar, la experiencia de compra presencial aún tiene un atractivo que perdura y la posiciona como la favorita entre los compradores.