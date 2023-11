Peter Cetera será protagonista esta noche del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche llega Peter Cetera. El cantante será protagonista este miércoles de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Glory Of Love, I Wasn't The One, Big Mistake, Wanna Be There, You're The Inspiration, Stay With Me, World Falling Down, Hard To Say I'm Sorry, Even A Fool Can See, I Wanna Take Forever Tonight, Only Love Knows Why, Feels Like Heaven, No Explanation, Restless Heart, One Clear Voice, The Next Time I Fall, One Good Woman, If You Leave Me Now, After All, Save Me, Best of Times , entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de este enorme cantante.