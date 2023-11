Lenny Kravitz será protagonista esta noche del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche llega Lenny Kravitz. El cantante será protagonista este miércoles de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Are You Gonna Go My Way, Believe, American Woman, Stand, Black And White America, Stillness Of Heart, Calling All Angels, It Ain't Over Til It's Over, Stand By My Woman, Dancin' Til Dawn, I Belong To You, The Pleasure And The Pain, Can't Get You Off My Mind, Fly Away, Thinking Of You, Again, Heaven Help, California, If You Can't Say No, Lady, Always On The Run, Low, New York City, Push, The Chamber, Where Are We Runnin', I'll Be Waiting , entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de este enorme cantante.