Tina Turner será protagonista esta noche del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche llega Tina Turner. La cantante será protagonista este miércoles de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como The Best, I Don`t Wanna Fight, When The Heartache Is Over, Proud Mary, What's Love Got To Do With It, We Don't Need Another Hero, Two People, What You Get Is What You See, Open Arms, Missing You, GoldenEye, Private Dancer, Typical Male, Look Me In The Heart, Steamy Windows, Nutbush City Limits, The Game Of Love, I Don´t Wanna Lose You, Addicted To Love, Way Of The World, Let's Spend The Night Together, Break Every Rule, Disco Inferno, It Takes Two , entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de esta enorme cantante.