Espionaje: el diputado K rompió el silencio, admitió el intercambio de chats pero dijo que "no conozco" al espía

El diputado camporista Rodolfo Tailhade quedó envuelto en un escándalo a la luz de las filtraciones que lo vinculan al ahora detenido ex policía Ariel Zanchetta, un espía que realizó tareas de inteligencia sobre jueces y dirigentes políticos en una lista que supera los mil nombres. En ese marco este miércoles Tailhade rompió el silencio y admitió que existieron los intercambios que se filtraron con el supuesto agente inorgánico de la AFI. Pese a ello dijo que no tenía “ninguna vinculación” con Zanchetta, que no lo conoce y que nunca le pidió información.

Más allá que su apellido no figura en el dictamen final, se pudieron establecer vínculos por los datos que arrojó el informe sobre el teléfono de Zanchetta que hizo la Dajudeco. En una de las conversaciones Tailhade le dice: ”Cuando quieras contame lo de Juez”. También se certificó que le pasó un “correo seguro” para recibir la información.

Por otro lado, el ex director de Contrainteligencia de la SIDE en el gobierno de Cristina Kirchner, le agradece al policía retirado un informe sobre las causas de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. También Zanchetta le envía los chats de jueces y funcionarios que viajaron a Lago Escondido y que se filtraron de manera espuria.

Tailhade admitió hoy que aún guarda esos chats en su teléfono y supuso que esa documentación será “lo único” que aparece en el informe judicial. En diálogo con una radio porteña sostuvo que “efectivamente esas comunicaciones existieron. Son las únicas” y dijo que la aparición de su nombre en la causa es una “inmensa operación mediática”.

Además acusó al presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti y al director de su vocalía Silvio Robles, de montar esta “operación berreta” para “atacar el pedido de juicio político” que el oficialismo impulsa contra el máximo tribunal. Dijo que “a mí me involucran en esta causa por una ‘opereta’ armada por Robles y Rosatti. Si bien es cierto que tuve alguna comunicación con este hombre -Zanchetta-, nunca me reuní con él, no lo conozco. No sé quién es. Yo no tengo nada que esconder y no les tengo miedo, ni a la mafia de Comodoro Py ni a Robles ni a Rosatti”.

El nombre de Nisman

Por otro lado, cabe destacar que en la Policía Federal, aseguran que Zanchetta respondía al área de Contrainteligencia de Fernando Pocino, enemistada con Jaime Stiuso. De hecho, uno de los investigados fue el fallecido fiscal Alberto Nisman. Reportaba a un oficial superior de apellido "Prisco".

"Se trata de una especie de grupo paraestatal que, desde el primer minuto del gobierno de Macri, trabajó para voltearlo", aseguran en las fuerzas de seguridad que trabajaron en la Causa Amia. Nadie cree que el líder del grupo hubiese sido Zanchetta.