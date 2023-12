Comerciantes de City Bell piden terminar la obra sobre la calle Cantilo

A pocos días de Navidad, los comerciantes de City Bell están muy molestos por las condiciones en que se encuentra la calle Cantilo, ya que las obras de remodelación de toda esa arteria desde Camino Centenario hasta la Plaza Güemes, que el Municipio comenzó en abril, aún no se terminaron y les genera pérdidas de venta.

“En esta última cuadra empezaron a trabajar después del Día de la Madre y todavía seguimos con la calle cortada, las veredas rotas y la tierra que vuela todo el tiempo”, comentó Gastón, encargado de un local de venta de accesorios de telefonía móvil.

“Nos afecta mucho porque la gente no circula y por ende no entra, no hay ventas. Encima, también es complicado para que los proveedores puedan descargar la mercadería. Tienen que estacionar a la vuelta y llegar muy cargados hasta el local”, agregó el joven que destacó que desde hace unos días se retomaron las obras.

También desde una de las cafeterías más clásicas de la calle Cantilo manifestaron su enojo con esta situación: “hace dos meses que trabajamos al 50 por ciento, estamos perdiendo muchas ventas porque no podemos poner las mesas en la vereda”, explicó uno de los empleados.

“Viene mucho menos gente porque no hay lugar, además de que la vista queda fea, vuela polvillo todo el tiempo y hay ruido de las máquinas. Estamos permanentemente limpiando. Encima esta es nuestra mejor época de trabajo porque con los días lindos la gente sale a tomar algo y nosotros no podemos ofrecerles el mejor servicio en estas condiciones”, resaltó.

Por su parte, los locales de venta de ropa ya no saben cómo y qué hacer para evitar que entre el polvo y ensucie la mercadería. “Trabajamos con la puerta cerrada, algo que nos re perjudica para las ventas. La gente no quiere llevarse ropa sucia y ahora, que son los días de mayor venta, tenemos la calle clausurada y las veredas sin arreglar”, indicó la encargada de un comercio de indumentaria femenina.

Desde la Cámara de Comercio de City Bell expresaron que “hay un malestar generalizado porque la obra quedó a mitad de camino. Es una obra que se nos había prometido por parte de la Secretaría de Obras Particulares, que arrancaba el 10 de abril, llevaba 20 días por cuadra y en agosto se terminaba. Pero aún quedan muchas cosas por hacer. Hay tres cuadras terminadas, la cuarta está al 90 por ciento y la última cuadra, que va hasta la Plaza Güemes, está totalmente dinamitada”, describió Martín Bizet, presidente de la institución.

“Todo esto provoca un corte total al tránsito en la semana de más ventas del año. El perjuicio que genera a la gente y a los comerciantes es terrible. Hemos tenido una reunión hace unos meses con la gestión municipal saliente y prometieron darle la mayor celeridad posible, cosa que no hicieron. Ahora tuvimos reuniones con el nuevo intendente y el lunes pasado se retomaron las obras, aunque no llegan a terminarla antes de Navidad”, dijo Bizet.

En ese sentido, contó que “el malestar es porque el presupuesto, el dinero y el tiempo estaban. Confiamos en el intendente anterior y fuimos víctimas de la desidia política. Entendemos que en un año de elecciones haya desvíos de fondos, pero la empresa encargada de la obra reclama que se le debe mucha plata. Que el nuevo intendente se haga cargo de esto no es justo, no corresponde, porque la plata con la que se pagan las obras es de todos los platenses”, finalizó el dirigente.