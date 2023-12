Angustiante momento de Nico Occhiato: desvalijaron su departamento

Tremendo momento. Nicolás Occhiato vivió un hecho de inseguridad cuando entraron a robarle a su departamento durante el pasado fin de semana: “Lo voy a contar porque estoy medio bajón”, explicó el influencer en el ciclo de streaming en el que trabaja con Flor Jazmín Peña, Momi Giardina y Nacho Elizalde. “Entraron a robar en mi casa. Así que si me ven medio abajo es por eso. No lo iba a decir, pero iban a pensar que me pasa algo, confesó Nico.

Además, la expareja de la cantante Flor Vigna manifestó con preocupación: “Me entraron a robar. Pasamos un mal momento. A Carlitos lo encerraron en el baño y por suerte no pasó nada. Se llevaron algunas cosas de valor”.

Así, Occhiato dio más detalles: “Fue un garrón, por suerte yo no estaba y no le hicieron nada a Carlitos. La sacamos barata, fue todo material. Creo que entraron por la terraza. Ni ganas de hablar del tema porque me pone mal”, dijo Occhiato, al tiempo que agregó: “Hice la denuncia. Estoy en proceso, estoy en shock todavía... Mis abuelos no lo saben, por eso estas cosas me ponen incómodo. No me gusta hablar tanto porque trato de cuidar a la gente que me quiere”, explicó Nicolás y aseguró que no piensa en mudarse tras haber sufrido el episodio de inseguridad.

Finalmente, y por otra parte, Nico se stomó su tiempo para aclarar su relación con Flor Jazmín Peña: "Somos amigos y compañeros de trabajo. No vamos a formalizar”, explicó Nico sobre su vínculo con Flor Jazmín Peña, reveló Nicolás.