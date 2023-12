Elton John será protagonista esta noche del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche llega Elton John. El cantante será protagonista este miércoles de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por mas de una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Whispers, Sad Song, Made In England, Something About The Way You Look Tonight, A Word In Spanish, Original Sin, The North, Candle In The Wind, Blessed, Please, Club At The End Of The Street, Sorry Seems To Be The Hardest Word, The One, Can You Feel The Love Tonight, Recover your soul, Healing Hands, Sacrifice, Flames Of Paradise, Daniel, You Gotta Love Someone, Goodbye Yellow Brick Road, I Don't Wanna Go On With You Like That, I Never Knew Her Name, Nikita, The Last Song, Crocodile Rock. Rocket Man, I Guess That's Why They Call It The Blues, Runaway Train, Don't Let The Sun Go Down On Me, Simple Life, Don't Go Breaking My Heart, Your Song, I'm Still Standing, Someday Out Of The Blue, Believe, Little Jeannie , entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de este enorme cantante.