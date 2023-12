Stevie Wonder será protagonista esta noche del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche llega Stevie Wonder. El cantante será protagonista este miércoles de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por mas de una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Part-Time Lover, Blowin' In The Wind, For Once In My Life, I Wish, Superstition, My Love Is On Fire, Don't Drive Drunk, Master Blaster (Jammin'), Uptight (Everything's Alright), You Haven't Done Nothing, I Just Called To Say I Love You, You Are The Sunshine Of My Life, I Ain't Gonna Stand for It, Don't You Worry 'bout A Thing, Signed Sealed Delivered I'm Yours, Yester-You Yester-Me Yester-Day, For Your Love, Higher Ground, Isn't She Lovely, Send One Your Love, My Cherie Amour, Overjoyed, Shoo-Be-Doo-Be-Doo-Da-Day , entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de este enorme cantante.