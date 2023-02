VIDEO. Denuncian "fiesta de 48 horas" en un barrio de La Plata: "Nos amenazan"

Vecinos de un barrio de La Plata pasaron el peor fin de semana largo de sus vidas. Según denunciaron, en la zona de 38 y 168 desde el lunes "están de fiesta" y aseguran que llevan 48 horas "con música a todo lo que da", porque incluso este miércoles se sigue escuchando desde varias cuadras a la redonda.

Precisaron que los asistentes y organizadores del evento son personas de la comunidad boliviana y que el fuerte ruido afecta a más de medio centenar de frentistas. La zona es un sector de quintas, pero se entremezcla con viviendas particulares que son afectadas por estos ruidos molestos.

"Hemos ido y nos increpan y nos amenazan", le dijeron a este diario los damnificados, que además enviaron videos y fotos para dar cuenta de lo que padecen desde hace 48 horas, ya que esta mañana, tal como informaron, continuaba la música a un volumen muy alto. "Están muy bebidos", agregaron.

Contaron que llamaron a la policía y al 147 y que agentes de Control Ciudadano de la Comuna labraron un acta, "pero no les importa, siguen de fiesta". Los vecinos contaron que "tan alta está la música que yo estoy en 170 y 44 y se escucha como si estuviera al lado". También sostuvieron que "la policía no nos ayuda y dice que no pueden hacer nada".

En los videos que enviaron al WhatsApp (+5492214779896) se pueden observar luces de todos los colores y hasta baños químicos. También un fuerte cruce entre los organizadores y los vecinos, que fueron a pedir el fin de la fiesta que, según manifestaron, "nos volvió locos porque no pudimos descansar ni pegar un ojo".