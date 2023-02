Creedence, protagonista del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, mañana llega Creedence. La banda estadounidense que brilló a fines de la década del '60 y comienzos de los '70, ​será protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Proud Mary, Green River, Bad Moon Rising, Up Around the Bend, Who'll Stop the Rain, Down on the Corner, Have You Ever Seen The Rain, Good Golly Miss Molly, Fortunate Son, Cotton Fields, Commotion, I Heard It Through The Grapevine, Hey Tonight, Lodi, Susie Q, The Midnight Special y Travelin' Band, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de este emblemático grupo.