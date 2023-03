Coldplay será protagonista esta noche del especial de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche llega Coldplay. La banda inglesa que viene de romper el récord de shows realizados en el estadio Monumental y que hizo delirar a miles y miles de argentinos, será protagonista este miércoles de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Adventure of a Lifetime, Speed Of Sound, TalkThe Hardest Part, A Sky Full Of Stars, Viva La Vida, Every Teardrop Is A Waterfall, Lovers In Japan Reign Of Love, Clocks, The Scientist, Trouble, Violet Hill, YellowParadise y Fix You, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de este emblemático grupo.